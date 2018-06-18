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Около 85% огнестрельного оружия в мире находится у гражданских лиц - исследование

19.06.2018 Интерфакс-АВН 437 0
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Полуавтоматическая винтовка M1 Garand
Полуавтоматическая винтовка M1 Garand.
Источник: U.S. Navy photo by Journalist 1st Class Brian Brannon / wikimedia.org

Брюссель. 18 июня. ИНТЕРФАКС-АВН - Подавляющее большинство огнестрельного оружия во всем мире - около 85% или 875 млн единиц - находится в руках гражданских лиц, следует из исследования Small Arms Surwey за 2017 год.

В распоряжении Вооруженных сил разных стран в общей сложности находится примерно 133 млн единиц огнестрельного оружия (или 13%), в то время как на силовые структуры приходятся 23 млн единиц (или 2%).

Согласно исследованию, за последние 10 лет общая численность огнестрельного оружия выросла на 32% - с 650 млн в 2006 году до 857 млн в 2017 - в первую очередь за счет роста числа гражданских лиц, владеющих оружием.

Самая высокая доля гражданских лиц, владеющих огнестрельным оружием, - в США. Здесь на 100 жителей в среднем приходятся 120,5 единицы оружия. В общей сложности в руках гражданского населения в Штатах находятся 393 млн единиц оружия - это почти половина всего оружия в руках гражданских.

Следом за США по числу единиц огнестрельного оружия на душу населения идут Йемен, Черногория, Сербия и Канада.
18.06.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Йемен
Канада
Сербия
США
Черногория

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