Многофункциональный истребитель Су-30СМ будет продемонстрирован на Международном военно-техническом форуме "Армия-2018"



Истребитель Су-30СМ авиации ВМФ России, Жуковский, август 2015.

Источник: Лорис Юлия / Коммерсантъ Истребитель Су-30СМ авиации ВМФ России, Жуковский, август 2015.Источник: Лорис Юлия / Коммерсантъ

На открытой площадке авиационного кластера Конгрессно-выставочного центра парка "Патриот" в Кубинке в ходе форума "Армия-2018" будет представлен сверхманевренный истребитель Су-30СМ.

Истребитель предназначен для завоевания господства в воздухе, блокирования аэродромов противника на большой глубине, уничтожения воздушных, наземных и морских целей, в том числе в ночное время суток и сложных метеорологических условиях. Кроме того, характеристики Су-30СМ позволяют ему сопровождать и прикрывать ударные группировки военной авиации, обеспечивать целеуказание для самолетов своей группы, производить подавление систем РЭБ противника.

Главной особенностью машины является многофункциональность, в зависимости от состава вооружения, Су-30СМ может выполнять задачи как ударного истребителя-бомбардировщика, так и тяжелого перехватчика ПВО.

Су-30СМ поколения "4+" оснащен радиолокатором с фазированной антенной решеткой, двигателями с управляемым вектором тяги и передним горизонтальным оперением. Взлетный вес (максимальный) - 34 500 кг. Длина корпуса планера - 21,9 м. Высота в наиболее высокой части корпуса - 6,36 м. Дальность полета (максимальная) - 2125 км/ч. Оптимальный радиус боевого применения - 1500 км. Количество экипажа - два летчика.

Вооружение: управляемые ракеты класса - "воздух-воздух" или "воздух-поверхность", корректируемые бомбы. Для ближнего боя вооружен встроенной 30-мм пушкой ГШ-30-1. Максимальный вес вооружения на борту - 8000 кг.

Система дозаправки топливом в воздухе, радиосистемы дальней навигации и усовершенствованная система жизнеобеспечения позволяют истребителям выполнять учебно-боевые задачи на большом удалении от аэродромов базирования.

Многоцелевой истребитель Су-30СМ будет экспонирован на открытой площадке форума, с общим доступом для всех посетителей.