ВКС России получили еще четыре самолета Як-130

Как сообщают споттеры, 16 июня 2018 года из Иркутска с промежуточной посадкой в аэропортах Толмачево (Новосибирск) и Шагол (Челябинск) к месту службы вылетели четыре новых переданных ВКС России учебно-боевых самолета Як-130. Самолеты постройки Иркутского авиационного завода (ИАЗ) ПАО "Корпорация "Иркут" имеют, предположительно, красные бортовые номера в диапазоне с "30" по "34" (предположительные серийные номера с 1408 по 1411) и были облетаны в Иркутске еще осенью 2017 года, однако переданы ВКС только теперь.

Четыре новых переданных ВКС России учебно-боевых самолета Як-130 постройки Иркутского авиационного завода ПАО "Корпорация "Иркут" (предположительные красные бортовые номера в диапазоне с "30" по "34", предположительные серийные номера с 1408 по 1411) во время промежуточной посадки в Толмачево (Новосибирск), 16.06.2018 (с) Александр Григорьев / vk.com

Напомним, что передача самолетов Як-130 ВКС России не осуществлялась с ИАЗ с конца июля 2017 года и была возобновлена только в марте 2018 года, когда ВКС получили четыре самолета постройки 2017 года с предположительными серийными номерами с 1404 по 1407 (красные бортовые номера "05", "06", "07" и "08" ). Теперь ВКС получили четыре последних самолета Як-130 программы 2017 года. Предположительно, приостановка передачи машин в 2017 году была связана с проводившимися очередными доработками самолетов этого типа после имевших место сразу двух летных происшествий с Як-130 ВКС в один день 21 июня 2017 года.

Указанные восемь самолетов Як-130 были построены ИАЗ в 2017 году в рамках контракта на поставку ВКС России до конца 2018 года 30 самолетов Як-130, заключенному Министерством обороны России в апреле 2016 года. Первые десять самолетов Як-130 по данному контракту (машины с красными бортовыми номерами с "40" по "49" - серийные номера с 1308 по 1317) были переданы ВКС в октябре-декабре 2016 года и поступили в состав учебной авиационной базы в Армавире (Краснодарский край), обеспечивающей подготовку восстановленного Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков (КВВАУЛ) имени А. К. Серова. В мае-июле 2017 года в Армавир были переданы еще шесть самолетов Як-130 программы 2017 года с красными бортовыми номерами "50", "100", "01", "02", "03" и "04" (серийные номера, соответственно, 1319, 1320, 1318, 1401, 1402, 1403), туда же прибыли и четыре самолета, переданных в марте 2018 года..

Место назначения четырех перегоняемых 16 июня 2018 года самолетов неизвестно. С передачей ВКС России этих четырех самолетов Як-130 общее количество серийных машин этого типа, поставленных Министерству обороны России, достигло 103 единиц - из них 12 первых двух серий были построены на АО "Нижегородский авиационный завод "Сокол", а еще 91 - на Иркутском авиационном заводе. Таким образом, с передачей перелетающих 16 июня четырех самолетов Як-130 пересек символический рубеж в 100 самолетов, поставленных Министерству обороны России.

Один из четырех новых переданных ВКС России учебно-боевых самолетов Як-130 постройки Иркутского авиационного завода ПАО "Корпорация "Иркут" (бортовой номер "34 красный") во время промежуточной посадки в Толмачево (Новосибирск), 16.06.2018. Самолет несет нестандартные диковато нанесенные бортовой номер и надпись "ВКС России" (с) Алексей Пошин / vk.com