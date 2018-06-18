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В Минобороны подтвердили, что "Ивана Грена" передадут флоту 20 июня

19.06.2018 ТАСС 535 0
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БДК "Иван Грен" проекта 11711
Головной построенный на ПАО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" большой десантный корабль "Иван Грен" проекта 11711 во время Государственных испытаний, 2018 год.
Источник: АО "Объединенная судостроительная корпорация"

Торжественная церемония состоится на судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Большой десантный корабль (БДК) проекта 11711 "Иван Грен" войдет в состав ВМФ России 20 июня, подтвердили в Минобороны РФ.

Ранее эту дату называл источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе.

"20 июня на большом десантном корабле проекта 11711 будет поднят Андреевский флаг, корабль будет включен в состав ВМФ РФ. Торжественная церемония состоится на судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде под руководством заместителя главкома ВМФ России по вооружению вице-адмирала Виктора Бурсука", - сообщили в российском военном ведомстве.

Также в церемонии примут участие представители командования Балтийского флота, руководства Объединенной судостроительной корпорации, представители проектно-конструкторских организаций.

БДК "Иван Грен" - головной корабль проекта 11711 разработки Невского проектно-конструкторского бюро, построен на судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде. Завод продолжает строительство второго корабля этого проекта ("Петр Моргунов"), заложенного в июне 2015 года и спущенного на воду 25 мая 2018 года.
18.06.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
ОСК
Янтарь ПСЗ
Проекты
11711
БФ

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