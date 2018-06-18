Москва продает Пашиняну новейшие истребители?



Никол Пашинян в кабине многофункционального российского истребителя Су-30СМ.

Источник: Facebook Никол Пашинян в кабине многофункционального российского истребителя Су-30СМ.Источник: Facebook

Премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал в фейсбуке фотографию - на ней он запечатлен в кабине многофункционального российского истребителя Су-30СМ. В подписи к фото Пашинян указал, что находится в кабине одного из лучших в мире истребителей.

Проармянское агентство РЕГНУМ задалось вопросом - откуда на авиабазе "Эребуни", где базируются истребители МиГ-29 (российская 3624-я авиабаза), взялся Су-30СМ? Принадлежит он российским Воздушно-космическим силами (ВКС) или был приобретен Арменией?

Согласно информации источника агентства в министерстве обороны Армении, который поделился с нами информацией на условиях анонимности, Ереван ведет переговоры с российской стороной о приобретении некоторогочисла истребителей Су-30СМ, причем переговоры находятся в достаточно продвинутой стадии. Подписание контакта, при удачном стечении обстоятельств, ожидается в течение ближайших 1-2 лет.

Слухи о приобретении Арменией Су-30СМ распространяли армянские СМИ еще в 2016 году.

Агентство пишет, что истребитель Су-30СМ, который осматривал Никол Пашинян, принадлежит ВКС России и, вероятно, прибыл в составе группы машин как для проведения тренировочных полетов, так и для демонстрации возможностей армянским военным и руководству.

Истребитель Су-30СМ относится к машинам поколения 4++, то есть близких по своим возможностям к пятому поколению (F-22, F-35, Су-57 и др.). В отличие от базовых модификаций истребителей МиГ-29 и Су-27 (именно развитием его двухместной модификации и является Су-30СМ) истребитель способен эффективно решать как задачи по завоеванию господства в воздухе, так и наносить удары по наземным целям с помощью современного высокоточного вооружения. На сегодняшний день Су-30 является наиболее удачным и массовым российским экспортным истребителем - только Индия приобрела 272 Су-30МКИ, более 100 машин уже состоят на вооружении ВКС России. Естественно, такое крупносерийное производство обеспечивает как высокое качество (технология производства хорошо отработана), так и относительно низкую стоимость. Плюсом является и боевой опыт, приобретенный в Сирии и отразившийся во внесении некоторых коррективов в конструкцию истребителя.

Что касается Армении, то на сегодняшний день у нее нет истребительной авиации - из боевых самолетов в наличии имеются 15 штурмовиков Су-25. 18 истребителей МиГ-29 дислоцированы на российской авиабазе "Эребуни" под Ереваном, но и эти машины с каждым годом заметно устаревают.

Военные эксперты признают превосходство Азербайджана над Арменией в воздухе, которое Ереван пытался компенсировать усилением системы ПВО. Однако появление в Азербайджане большого количества израильских разведывательных и ударных БПЛА и приобретение оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) делает систему ПВО Армении менее устойчивой.

С другой стороны, официальный Баку уже давно ведет переговоры о приобретении большой партии истребителей JF-17 пакистано-китайского производства. Согласно информации некоторых источников, по заказу Азербайджана, готовится модернизируемая версия данного самолета, которая будет обладать гораздо большими возможностями по сравнению с базовой моделью. В результате этого, вполне возможно, что Армения в попытке оказать хоть какое-то сопротивление ВВС Азербайджана действительно хочет купить российские Су-30СМ. Однако, на фоне роста подозрений российского руководства в отношении нынешних армянских властей, продажа российских истребителей Еревану маловероятна.