Корабли Балтийского флота отработают поиск подводных лодок
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Корабли Балтийского флота во время учений Запад-2017. 16 сентября 2017.
Источник: © Фото : Минобороны РФ
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Корветы "Бойкий", "Стойкий", морской танкер "Кола" и морской буксир "Конецкий" Балтийского флота РФ направились в дальний поход в Северную Атлантику, сообщает в понедельник пресс-служба Балтийского флота.
"Отряд кораблей Балтийского флота в составе корветов "Бойкий", "Стойкий", среднего морского танкера "Кола" и морского буксира "Конецкий" вышел в Северную Атлантику для выполнения плановых задач дальнего похода", - говорится в сообщении.
Основной задачей похода на Балтийском флоте назвали "обеспечение военно-морского присутствия и демонстрацию Андреевского флага в различных районах Атлантического океана".
На борту кораблей отряда - противолодочные вертолеты Ка-27ПС. За время похода экипажи проведут совместные учения по связи, противовоздушной и противолодочной обороне, а также различными способами пополнят свои запасы в море.
"Экипажи палубных вертолетов морской авиации флота, которые базируются на корветах, проведут летные смены в акватории Атлантического океана, выполнят тренировки по поиску подводных лодок условного противника, обнаружению надводных целей и поисково-спасательные действия", - отмечается в сообщении.
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18.06.2018
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