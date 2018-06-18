Залп донецкой РСЗО "Снежинка" сняли на видео
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Залп донецкой РСЗО "Снежинка".
Источник: rg.ru
В ДНР прошли испытания реактивной системы залпового огня "Снежинка". Видео стрельбы РСЗО на одном из полигонов опубликовано в Сети.
Напомним, разработки донецких конструкторов - установки "Снежинка" и "Чебурашка" - были впервые продемонстрированы 9 мая.
Спустя два дня в ДНР были учреждены Ракетные войска тактического назначения.
По словам разработчиков, главной задачей "Снежинки" является уничтожение первой и второй укрепленных линий противника.
РСЗО на базе автомобиля КрАЗ вооружается двумя ракетами калибра 324 миллиметра. Заявленная дальность стрельбы составляет 9,6 километра, а мощность поражения одной ракетой, как утверждается, сопоставима с двумя ракетами комплекса "Точка-У".
Тимур Алимов
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18.06.2018
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