Появились первые изображения роботизированной БМПТ и штурмового танка
|
|
Боевой робот "Уран-9" на выставке "День передовых технологий правоохранительных органов РФ".
Источник: Валерий Мельников / РИА Новости
О проблемах развития робототехнических комплексов военного назначения и новых научно-исследовательских работах на эту тему стало известно из появившейся в свободном доступе презентации с которой старший научный сотрудник ФГБУ "3 ЦНИИ" Министерства обороны Российской Федерации А.П. Анисимов выступил на XX Всероссийской научно-практической конференции "Актуальные проблемы защиты и безопасности", проходившей в начале апреля в Санкт-Петербурге.
Как выяснилось, в ходе эксплуатации комплексов "Уран-9" в Сирии был выявлен целый ряд недостатков. Среди них недостаточная дальность и, как следствие, случаи потери управления, низкая надежность отдельных элементов ходовой части, нестабильная работа пушки и ПТУР, невозможность ведения огня на ходу и низкое качество оптики, затрудняющее ведение разведки. В результате был сделан вывод о нецелесообразности оснащения мотострелковых бригад имеющимися роботехническими комплексами.
Отметим, что "Уран-9" создавался, чтобы снизить потери личного состава в ходе боевых действий. В том числе при проведении разведывательных и антитеррористических операций в городских условиях. Он имеет мощное вооружение - 30-мм автоматическую пушку 2А72, спаренный 7,62-мм пулемет ПКТМ. Ракетное вооружение представлено противотанковым управляемым комплексом "Атака", которое позволяет поражать цели на дальности 5000 метров. Также монтируются реактивные пехотные огнеметы "Шмель-М".
В презентации сказано, что в ближайшие 10-15 лет боевые роботы не смогут "выполнять поставленные задачи в классических видах боевых действий, действуя боевых порядках общевойсковых подразделений". Однако их можно и нужно применять при штурме объектов и укрепленных районов противника, а также для уничтожения его бронированных и огневых средств.
В целом эти выводы соответствуют аналогичным заключениям, сделанным чуть ранее армией США по итогам американских работ по робототехническим комплексам, сообщает bmpd. Также в презентации содержатся изображения роботизированных боевых машин, которые находятся в разработке.
Некоторые из них опубликованы впервые. Среди них машина управления, штурмовой танк с бульдозерным отвалом и боевая машина поддержки танков.
О машине управления информации практически нет - судя по изображению, она будет вооружена пулеметом.
Роботизированная машина управления. Источник: https://t.co/2afNj3UaKu pic.twitter.com/ky4Y04LvyR— Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) 18 июня 2018 г.
Для танка предлагается несколько комплектов вооружения на выбор. Так, на него можно устанавливать пулемет и 125 или 152-мм пушку или автоматическую 30-мм автоматическую пушку 2А42, пулемет и 4 контейнера для пуска ПТУР.
Роботизированный танк с бульдозерным отвалом. Источник: https://t.co/2afNj3UaKu pic.twitter.com/g8DGRlRgNB— Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) 18 июня 2018 г.
Роботизированную БМПТ вооружат 57-мм или 30-мм пушкой, ПТРК и пулеметом. В качестве альтернативы на нее можно будет установить РПО-2. На представленных машинах имеются люки для экипажа. То есть предусматривается возможность использования техники как в беспилотном, так и в обычном режиме.
Роботизированная боевая машина поддержки танков. Источник: https://t.co/2afNj3UaKu pic.twitter.com/3QSrJnzFrt— Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) 18 июня 2018 г.
Напомним, что в мае в Сети появились первые изображения боевой машины морской пехоты.
Николай Грищенко, Илья Максимов
|
18.06.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
07.05.2018 Большая часть техники на Параде Победы прошла боевые испытания в Сирии
16.05.2018 "Революционное оружие России": чем "Ураны" удивили американские СМИ
03.05.2018 Американцы в шоке от новых роботов Шойгу
03.05.2018 Вот все виды "умных" вооружений, которые будут представлены в Москве
16.10.2017 Железная гвардия: самые опасные боевые роботы России
28.08.2017 Бронетанковый дебют "Армии-2017": итоги оружейного форума
14.05.2018 Роботы "Уран-6" и "Уран-9" проходят опытно-боевую эксплуатацию в подразделениях Минобороны РФ
08.05.2018 "Терминатор": из Сирии на Парад Победы
|
Владислав
17049
|
№1
19.06.2018 12:43
1. Наземные полностью автономные системы создать в информационном плане значительно труднее чем получить воздушную систему с возможностью посадки на точку. Они пока будут стоить дороже.
2. Единственных два преимущества наземных систем - устойчивость к факторам ОМП и главный козырь - возможность при тех же финансовых затратах иметь перевозимый вес в 20 и более раз больший чем на воздушных робототехнических системах. Впрочем танк сверху имеет бронирование 40-60мм и убивается быстро устройством ценой 1/10000 или ниже от его стоимости. Устойчивость к ударной волне у дронов выше т.к. те же горные планера летают с перегрузками 120-130g.
По данному докладу главный неверный вывод о 10-15 лет. Через 10 лет человек на поле боя будет анахронизмом (если выживет). Смешение средств поражения, своих и чужих дронов военных агентов создадут неразбериху в которой потеряется человек. Он не будет в состоянии понять где враг и скорее всего будет нейтрализован или убит до того момента как поймёт куда стрелять или будет палить во что попало до уничтожения.
Нет линии фронта, глубина проникновения средств противника глобальная, даже для РФ и США, Китая, Канады, Австралии. Дальность дешёвых относительно дронов даже на ДВС может превышать 5000км для машин менее 10кг. Кроме того, есть контейерные перевозки, водные пути и многое другое. Дрон воздушного базирования может как получать энергию извне и солнечная энергия не самый эффективный ресурс - в потоках вдоль хребтов ветер всегда и там снять при маневрировании дрона на 100-150м/с 1,5-3кВт с винта нет проблем. То же и с высотными системами скорость ветра на высотах ХХкм порядка 200км/ч и на разных высотах она может отличаться по направлению до противоположного. Скорость собственно аппаратов планерного/мотопланерного типов даже в потоке в первые десятки метров в секунду может превышать 810км/ч:
При такой скорости ему достаточно иметь острые кромки чтобы нарушить электропередачу или вовсе ничего чтобы быть смертельно опасным для группы людей, например спецназ, в горах. Скорость как у кончика катаны в руках мастера-самурая или шашки в руке Будённого. Сам факт наличия подобных устройств будет устрашающим фактором для пытающихся пройти перевалы.
Ветренных мест и гор хватает как видно из карт.
Могут применяться и как противодроновое оружие без расхода масс.
Как видно из видео пока первенство у американцев - работы по горным планерам в РФ сильно тормозятся низкой покупательной способностью авторов и занятостью их на второстепенных для обороны задачах.
Выводы можно справедливо отнести к продукции ВПК РФ т.к. реальным разработчикам они не дают возможности работать как самостоятельным лицам на подряде а в сваливая в кучу убивают способности прекрасных специалистов, к коим отношу и своего ГК, в первом проекте дрона. ТТХ достигнутые на простом летающем макете в 2004 в совокупности не перекрыты ни у нас ни в США до сих пор. Тем более по себестоимости производства.
Наземные дроны нужны прежде всего в обороне без участия людей, так легче делать селекцию целей. Кстати дети и подростки, часто и прочий мирный люд достаточно легко отличимы и хорошо отгонятся простыми пугалками в отличие от человека с оружием/СВУ. Пошёл дальше - цель. Делать системы с радиоуправлением это 1920-30-е годы с тем же очень ограниченным применением.
Или вы делаете отказоустойчивые полностью автономные и быстрые системы управления или гибнете/имеете разрушенную страну. Пока ничего ихз этого я не вижу и так продолжается с конца 1960-х годов.
|
-2Сообщить модератору
|
Алексaндр
188
|
№2
19.06.2018 14:26
А чего это на них ДЗ разная? Машину управления защищать хорошо не надо?
|
0Сообщить модератору
|
Враг
8490
|
№3
19.06.2018 17:35
Цитата, q
Как выяснилось, в ходе эксплуатации комплексов "Уран-9" в Сирии был выявлен целый ряд недостатков. Среди них недостаточная дальность и, как следствие, случаи потери управления, низкая надежность отдельных элементов ходовой части, нестабильная работа пушки и ПТУР, невозможность ведения огня на ходу и низкое качество оптики, затрудняющее ведение разведки. В результате был сделан вывод о нецелесообразности оснащения мотострелковых бригад имеющимися роботехническими комплексами.Я думаю, там с защищённостью беда. Сейчас ведь не редкость крупнокалиберный пулемёт (а может и снайперская винтовка) или РПГ у бармалеев, а значит защита должна быть соответствующей, т.е. делать надо на основе универсальной платформы "Армата". А все представленные роботы слишком быстро превратятся в хлам - деньги на ветер.
|
0Сообщить модератору