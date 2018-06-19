Появились первые изображения роботизированной БМПТ и штурмового танка

Владислав 17049

№1 19.06.2018 12:43

2. Единственных два преимущества наземных систем - устойчивость к факторам ОМП и главный козырь - возможность при тех же финансовых затратах иметь перевозимый вес в 20 и более раз больший чем на воздушных робототехнических системах. Впрочем танк сверху имеет бронирование 40-60мм и убивается быстро устройством ценой 1/10000 или ниже от его стоимости. Устойчивость к ударной волне у дронов выше т.к. те же горные планера летают с перегрузками 120-130g.



По данному докладу главный неверный вывод о 10-15 лет. Через 10 лет человек на поле боя будет анахронизмом (если выживет). Смешение средств поражения, своих и чужих дронов военных агентов создадут неразбериху в которой потеряется человек. Он не будет в состоянии понять где враг и скорее всего будет нейтрализован или убит до того момента как поймёт куда стрелять или будет палить во что попало до уничтожения.

Нет линии фронта, глубина проникновения средств противника глобальная, даже для РФ и США, Китая, Канады, Австралии. Дальность дешёвых относительно дронов даже на ДВС может превышать 5000км для машин менее 10кг. Кроме того, есть контейерные перевозки, водные пути и многое другое. Дрон воздушного базирования может как получать энергию извне и солнечная энергия не самый эффективный ресурс - в потоках вдоль хребтов ветер всегда и там снять при маневрировании дрона на 100-150м/с 1,5-3кВт с винта нет проблем. То же и с высотными системами скорость ветра на высотах ХХкм порядка 200км/ч и на разных высотах она может отличаться по направлению до противоположного. Скорость собственно аппаратов планерного/мотопланерного типов даже в потоке в первые десятки метров в секунду может превышать 810км/ч:

При такой скорости ему достаточно иметь острые кромки чтобы нарушить электропередачу или вовсе ничего чтобы быть смертельно опасным для группы людей, например спецназ, в горах. Скорость как у кончика катаны в руках мастера-самурая или шашки в руке Будённого. Сам факт наличия подобных устройств будет устрашающим фактором для пытающихся пройти перевалы.







Ветренных мест и гор хватает как видно из карт.

Могут применяться и как противодроновое оружие без расхода масс.



Как видно из видео пока первенство у американцев - работы по горным планерам в РФ сильно тормозятся низкой покупательной способностью авторов и занятостью их на второстепенных для обороны задачах.



Выводы можно справедливо отнести к продукции ВПК РФ т.к. реальным разработчикам они не дают возможности работать как самостоятельным лицам на подряде а в сваливая в кучу убивают способности прекрасных специалистов, к коим отношу и своего ГК, в первом проекте дрона. ТТХ достигнутые на простом летающем макете в 2004 в совокупности не перекрыты ни у нас ни в США до сих пор. Тем более по себестоимости производства.

Наземные дроны нужны прежде всего в обороне без участия людей, так легче делать селекцию целей. Кстати дети и подростки, часто и прочий мирный люд достаточно легко отличимы и хорошо отгонятся простыми пугалками в отличие от человека с оружием/СВУ. Пошёл дальше - цель. Делать системы с радиоуправлением это 1920-30-е годы с тем же очень ограниченным применением.

Или вы делаете отказоустойчивые полностью автономные и быстрые системы управления или гибнете/имеете разрушенную страну. Пока ничего ихз этого я не вижу и так продолжается с конца 1960-х годов. 1. Наземные полностью автономные системы создать в информационном плане значительно труднее чем получить воздушную систему с возможностью посадки на точку. Они пока будут стоить дороже.2. Единственных два преимущества наземных систем - устойчивость к факторам ОМП и главный козырь - возможность при тех же финансовых затратах иметь перевозимый вес в 20 и более раз больший чем на воздушных робототехнических системах. Впрочем танк сверху имеет бронирование 40-60мм и убивается быстро устройством ценой 1/10000 или ниже от его стоимости. Устойчивость к ударной волне у дронов выше т.к. те же горные планера летают с перегрузками 120-130g.По данному докладу главный неверный вывод о 10-15 лет. Через 10 лет человек на поле боя будет анахронизмом (если выживет). Смешение средств поражения, своих и чужих дронов военных агентов создадут неразбериху в которой потеряется человек. Он не будет в состоянии понять где враг и скорее всего будет нейтрализован или убит до того момента как поймёт куда стрелять или будет палить во что попало до уничтожения.Нет линии фронта, глубина проникновения средств противника глобальная, даже для РФ и США, Китая, Канады, Австралии. Дальность дешёвых относительно дронов даже на ДВС может превышать 5000км для машин менее 10кг. Кроме того, есть контейерные перевозки, водные пути и многое другое. Дрон воздушного базирования может как получать энергию извне и солнечная энергия не самый эффективный ресурс - в потоках вдоль хребтов ветер всегда и там снять при маневрировании дрона на 100-150м/с 1,5-3кВт с винта нет проблем. То же и с высотными системами скорость ветра на высотах ХХкм порядка 200км/ч и на разных высотах она может отличаться по направлению до противоположного. Скорость собственно аппаратов планерного/мотопланерного типов даже в потоке в первые десятки метров в секунду может превышать 810км/ч:При такой скорости ему достаточно иметь острые кромки чтобы нарушить электропередачу или вовсе ничего чтобы быть смертельно опасным для группы людей, например спецназ, в горах. Скорость как у кончика катаны в руках мастера-самурая или шашки в руке Будённого. Сам факт наличия подобных устройств будет устрашающим фактором для пытающихся пройти перевалы.Ветренных мест и гор хватает как видно из карт.Как видно из видео пока первенство у американцев - работы по горным планерам в РФ сильно тормозятся низкой покупательной способностью авторов и занятостью их на второстепенных для обороны задачах.прекрасных специалистов, к коим отношу и своего ГК, в первом проекте дрона. ТТХ достигнутые на простом летающем макете в 2004 в совокупности не перекрыты ни у нас ни в США до сих пор. Тем более по себестоимости производства.Наземные дроны нужны прежде всего в обороне без участия людей, так легче делать селекцию целей. Кстати дети и подростки, часто и прочий мирный люд достаточно легко отличимы и хорошо отгонятся простыми пугалками в отличие от человека с оружием/СВУ. Пошёл дальше - цель. Делать системы с радиоуправлением это 1920-30-е годы с тем же очень ограниченным применением.Пока ничего ихз этого я не вижу и так продолжается с конца 1960-х годов.