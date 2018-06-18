Главком ВМФ Королев планирует посетить Японию - замглавы МИД РФ
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Источник: © Фото из архива/Лев Федосеев/ТАСС
Москва. 18 июня. ИНТЕРФАКС-АВН - Главком ВМФ России Владимир Королев планирует посетить с визитом Японию, сообщил замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.
"У нас активно возобновились контакты по военной линии... Прорабатывается поездка главкома ВМФ Королева (в Японию, - "ИФ")", - сказал И.Моргулов, выступая на заседании Консультативного совета по содействию российско-японскому межпарламентскому и межрегиональному сотрудничеству в Совете Федерации.
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18.06.2018
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