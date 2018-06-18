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Задержан сообщивший полиции фейк о "террористе на Крымском мосту"

19.06.2018 Военное обозрение 362 0
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СМИ сообщают о задержании жителя Саратовской области, который сообщил о якобы готовящемся террористическом акте на Крымском мосту. Сообщается, что неработающий житель Саратовского региона позвонил в органы полиции и сообщил о том, что в данный момент по мосту через Керченский пролив идёт "террорист, у которого четыре килограмма тротила".

Звонивший:

Он там сейчас всё взорвёт.

http://www.most.life

Правоохранители отреагировали на звонок и передали данные кубанским и крымским коллегам. К мосту прибыли несколько нарядов полиции и три единицы техники. Началась проверка, по итогам которой никаких "террористов со взрывчаткой" на объекте обнаружено не было.

После этого стали выяснять данные звонившего. Им оказался 39-летний саратовец, который и был задержан. Об это сообщил ТК "360".

В ходе допроса мужчина так и не смог объяснить, с какой именно целью он передал полиции ложную информацию. При этом он заявил, что, когда звонил в правоохранительные органы, был изрядно пьян.

Напомним, что в прошлом году Россию буквально накрыла волна телефонного терроризма. Звонки осуществлялись из-за рубежа, и в них сообщалось о якобы минировании различных крупных объектов от Москвы до Челябинска, Сургута и Омска. В сообщениях объявлялось о заложенных бомбах на вокзалах, в торговых центрах, вузах и медучреждения. Данные не подтверждались. При этом бюджет правоохранительных и других структур "похудел" на существенную сумму, так как приходилось постоянно реагировать на такого рода сообщения.

Стоит отметить, что за "телефонный терроризм" предусмотрена уголовная ответственность.
18.06.2018
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принадлежат Военное обозрение
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Россия

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