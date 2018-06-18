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"Град Свияжск" и "Великий Устюг" вошли в Средиземное море

19.06.2018 Военное обозрение 605 0
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Малые ракетные корабли (МРК) "Град Свияжск" и "Великий Устюг" совершили переход из Черного в Средиземное море, сообщает отдел информационного обеспечения Черноморского региона (г. Севастополь).

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Вчера вечером российские корветы, оснащенные крылатыми ракетами "Калибр-НК", миновали черноморские проливы Босфор и Дарданеллы и взяли курс к побережью Сирии.

К настоящему времени МРК уже вошли в состав сил постоянного соединения ВМФ РФ в дальней морской зоне и приступили к выполнению поставленных задач.

https://twitter.com/YorukIsik

Проход кораблей проекта 21631 "Буян-М" через Босфор зафиксировали турецкие мониторинговые ресурсы.

В начале прошлой недели стало известно, что США направили в Средиземноморье ударную корабельную группу во главе с авианосцем "Гарри Трумэн". Как заявили в пресс-службе американского флота, расположенные на борту авианосца самолеты примут участие в воздушной операции против группировки ИГ (запрещена в РФ) в Сирии.

https://twitter.com/YorukIsik

Российские политики, комментируя этот факт, не исключили, что соединение американских кораблей может быть использовано для очередного удара по правительственных объектам САР. Глава оборонного комитета Госдумы Владимир Шаманов в свою очередь отметил, что нагнетание обстановки у сирийского побережья "ни к чему хорошему не приведет".
18.06.2018
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принадлежат Военное обозрение
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Турция
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3М-54
Club-N
Град Свияжск
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Шаманов Владимир
Проекты
21631 Буян-М
Nimitz
Авианосец
Калибр КР

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