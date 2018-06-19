ВКС России передана очередная партия Як-130
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Из Иркутска с промежуточной посадкой в Новосибирске вылетели к месту службы очередные учебно-боевые самолеты Як-130 в количестве четырех единиц, сообщает bmpd.
Новые Як-130 во время промежуточной посадки в Толмачево (Новосибирск), 16.06.2018
Александр Григорьев / vk.com
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Самолеты были облетаны на Иркутском авиационном заводе (ИАЗ) еще осенью прошлого года, однако переданы военным только сейчас.
Ресурс напоминает, что поставка Як-130 с ИАЗ была приостановлена в конце июля 2017 года и была возобновлена лишь в марте текущего года (тогда ВКС также получили 4 самолета выпуска 2017 года).
Предполагается, что приостановка передачи "Яков" связана с доработкой учебно-боевых машин после двух летных происшествий, произошедших в один день – 21 июня 2017 года.
Все восемь самолетов были построены в прошлом году в рамках договора о поставке 30 единиц до конца 2018 года. К настоящему времени Воздушно-космическим силам по этому контракту передано 24 самолета Як-130. Большинство из них несут службу в Армавире, обеспечивая подготовку курсантов Краснодарского авиационного училища (КВВАУЛ).
В общей сложности российское военное ведомство к сегодняшнему дню получило 103 самолета Як-130. Из них 12 были построены Нижегородским авиационным заводом "Сокол", остальные 91 – в Иркутске.
Таким образом, нынешней поставкой четырех Як-130 был преодолен символический рубеж в 100 самолетов.
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18.06.2018
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№1
19.06.2018 14:07
Значение Як-130 сильно возрастает в связи с завершением испытаний изделия 9-А(1;2)-7759 и его вариантов, т.е. планирующих и самонаводящихся бомб малого диаметра, до 310 мм, дальностью до 65 (120 - с двигателем) км. Вес в пределах 500 - 600 кг позволяет взять за раз до 5 (6) шт. Данные бомбочки хороши тем, что их очень сложно обнаружить и сбить. Возможность точечно накрыть до 6 целей за один вылет - высоченная эффективность боевого применения.
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