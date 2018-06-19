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ВКС России передана очередная партия Як-130

19.06.2018 Военное обозрение 664 1
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Из Иркутска с промежуточной посадкой в Новосибирске вылетели к месту службы очередные учебно-боевые самолеты Як-130 в количестве четырех единиц, сообщает bmpd.

Новые Як-130 во время промежуточной посадки в Толмачево (Новосибирск), 16.06.2018

Александр Григорьев / vk.com

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Самолеты были облетаны на Иркутском авиационном заводе (ИАЗ) еще осенью прошлого года, однако переданы военным только сейчас.

Ресурс напоминает, что поставка Як-130 с ИАЗ была приостановлена в конце июля 2017 года и была возобновлена лишь в марте текущего года (тогда ВКС также получили 4 самолета выпуска 2017 года).

Предполагается, что приостановка передачи "Яков" связана с доработкой учебно-боевых машин после двух летных происшествий, произошедших в один день – 21 июня 2017 года.

Все восемь самолетов были построены в прошлом году в рамках договора о поставке 30 единиц до конца 2018 года. К настоящему времени Воздушно-космическим силам по этому контракту передано 24 самолета Як-130. Большинство из них несут службу в Армавире, обеспечивая подготовку курсантов Краснодарского авиационного училища (КВВАУЛ).

В общей сложности российское военное ведомство к сегодняшнему дню получило 103 самолета Як-130. Из них 12 были построены Нижегородским авиационным заводом "Сокол", остальные 91 – в Иркутске.

Таким образом, нынешней поставкой четырех Як-130 был преодолен символический рубеж в 100 самолетов.
18.06.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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Страны
Россия
Продукция
Як-130
Компании
ИАЗ

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
Тектор
1219
№1
19.06.2018 14:07
Значение Як-130 сильно возрастает в связи с завершением испытаний изделия 9-А(1;2)-7759 и его вариантов, т.е. планирующих и самонаводящихся бомб малого диаметра, до 310 мм, дальностью до 65 (120 - с двигателем) км. Вес в пределах 500 - 600 кг позволяет взять за раз до 5 (6) шт. Данные бомбочки хороши тем, что их очень сложно обнаружить и сбить. Возможность точечно накрыть до 6 целей за один вылет - высоченная эффективность боевого применения.
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