Невское ПКБ приступило к разработке нового БДК
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Северное проектно-конструкторское бюро объявило о начале эскизных работ по созданию нового большого десантного корабля в интересах Военно-морского флота России, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе страны. По имеющейся информации, в ходе реализации данного проекта будет создан совершенно новый корабль, а не проведена модернизация одного из имеющихся проектов.
Минобороны РФ
Со слов собеседника агенства, работы будет проводить только Северное проектно-конструкторское бюро, расположенное в Санкт-Петербурге, об участии других проектных бюро в создании БДК на данный момент ничего не известно. Данные о проекте также не известны, но в проект заложено водоизмещение не менее 8 тыс. тонн. На данный момент самым большим БДК является "Иван Грен"проекта 11711, готовящийся к вхождению в состав ВМФ 20 июня 2018 года. Его водоизмещение 5 тыс. тонн. Предыдущий проект БДК 1171 "Тапир" имеет водоизмещение 4,3 тыс. тонн. Точных сроков создания нового БДК не называется.
Северное проектно-конструкторское бюро (Невское ПКБ) образованно в 1946 году. Оно единственное в России занимается проектированием десантных судов и авианосцев. Почти все проекты десантных судов, созданных в Советском Союзе и России, были спроектированы в Невском ПКБ. Проект перспективного эсминца "Лидер" также разрабатывается данным бюро.
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18.06.2018
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№2
19.06.2018 19:06
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