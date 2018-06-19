Невское ПКБ приступило к разработке нового БДК

Северное проектно-конструкторское бюро объявило о начале эскизных работ по созданию нового большого десантного корабля в интересах Военно-морского флота России, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе страны. По имеющейся информации, в ходе реализации данного проекта будет создан совершенно новый корабль, а не проведена модернизация одного из имеющихся проектов.

Минобороны РФ

Со слов собеседника агенства, работы будет проводить только Северное проектно-конструкторское бюро, расположенное в Санкт-Петербурге, об участии других проектных бюро в создании БДК на данный момент ничего не известно. Данные о проекте также не известны, но в проект заложено водоизмещение не менее 8 тыс. тонн. На данный момент самым большим БДК является "Иван Грен"проекта 11711, готовящийся к вхождению в состав ВМФ 20 июня 2018 года. Его водоизмещение 5 тыс. тонн. Предыдущий проект БДК 1171 "Тапир" имеет водоизмещение 4,3 тыс. тонн. Точных сроков создания нового БДК не называется.

Северное проектно-конструкторское бюро (Невское ПКБ) образованно в 1946 году. Оно единственное в России занимается проектированием десантных судов и авианосцев. Почти все проекты десантных судов, созданных в Советском Союзе и России, были спроектированы в Невском ПКБ. Проект перспективного эсминца "Лидер" также разрабатывается данным бюро.