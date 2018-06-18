Казахстан закупил китайские транспортники Y-8F-200WA
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В минувший четверг в китайском аэропорту Шэньси Люйгу (город Чэнгу) совершил показательный полет военно-транспортный самолет Y-8F-200WA, построенный авиационным заводом Shaanxi Aircraft Company по заказу военного ведомства Казахстана, сообщает bmpd.
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Модификация Y-8F-200 отличается от основной версии удлиненным на 220 см фюзеляжем. Сам Y-8 является лицензионным аналогом советского самолета Ан-12, который производится с 1974 года.
Согласно информации китайских СМИ, на мероприятии присутствовали представители авиапрома Китая, а также члены делегации из Казахстана.
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Самолеты предназначены для военных и коммерческих операций, транспортировки личного состава, эвакуации больных и раненых, сброса грузов. Поставки должны быть завершены в 2019 году, количество заказанных самолетов не указывается.
Это первый случай поставки Y-8 государству-члену СНГ.
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Сообщается, что Казахстан стал третьим иностранным покупателем самолетов этого семейства в транспортной конфигурации. В 2012-2013 годах восемь аналогичных транспортников получили ВВС Венесуэлы. В 2016 году 2 самолета Y-8F-200W были поставлены военному ведомству Мьянмы (в начале 90-х страна также получила 5 самолетов модификации Y-8D).
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18.06.2018
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