Опыт поиска аргентинской подлодки будет использован российским флотом
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Опыт, полученный экипажем российского океанографического судна "Янтарь" в ходе поиска пропавшей аргентинской субмарины "Сан-Хуан", будет использован командованием для совершенствования поисково-спасательных операций, проводимых силами ВМФ РФ, сообщают Известия.
topwar.ru
В частности будут внесены изменения в программу подготовки личного состава, а также в концепцию применения глубоководных аппаратов и БЛА.
Как рассказали газете в Главкомате ВМФ, российские специалисты в ходе поиска затонувшей подлодки приобрели ценный опыт организации поисковых работ на больших глубинах в сложных погодных и гидрографических условиях.
Активное участие в прошлогодней международной поисковой операции приняло российское исследовательское судно "Янтарь" проекта 22010 (передано флоту в 2015 году). Для работы на больших глубинах экипаж использует обитаемые и автономные необитаемые подводные аппараты "Русь" и "Консул".
В ходе операции "Янтарь" обследовал 20 районов общей площадью более 6 тыс. кв. км. При этом районы поиска отличались сложным рельефом дна с перепадом от 100 метров на шельфе до 5 километров дальше в океан. Как известно, поисковые мероприятия закончились неудачно – подлодка не была обнаружена, несмотря на применение современной техники.
Как отметил ветеран-подводник Владимир Ашик, опыт этой операции заставил по-новому взглянуть на методики поиска. По его словам, стали понятны возможности имеющейся техники, а также трудности, с которыми спасатели могут столкнуться.
Это послужит основанием для совершенствования спасательной техники и поисковых средств и, кроме того, обязывает задуматься о подготовке квалифицированных специалистов, которым будет поручена работа с новыми поисковыми системами, добавил он.
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18.06.2018
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Федорович
23
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№1
19.06.2018 10:26
По моему разумению, анализу проведенных работ и опыту ведения подобных поисковых действий, главное в этой фразе: "Это .... обязывает задуматься о подготовке квалифицированных специалистов, которым будет поручена работа с новыми поисковыми системами".
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Владислав
17049
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№2
19.06.2018 11:15
Потопили возможно и утащили. Скорее диверсией благо там косяков много было - пропала при уходе на патрулирование в воды которые согласно мировому праву являются исключительной зоной Аргентины а британцы считают своими, а там нефть и конкреции. Если диверсией - лежит где-нибудь если торпедирована или миной то утащили на глубину куда подальше. Соответствующие суда, корабли и, вероятно, АПЛ у США имелись.
В целом был запрос от бразильцев, но там американские фирмы перебили и коррупция по дронам охраны их месторождений. 2-3 мало там рой подводных и такой же надводных работать должен Судя по требованиям к перехвату основное их волнение лодки с бандитами но думается куда опаснее АНПА с миной у устья скважины. Это десятки подводных и с 20шт постоянно в воздухе 2 типов воздушных дронов.
РФ в целом и Ростех в частности упускает возможность войти на многомиллиардный рынок "безопасность как услуга" для данного сегмента собственности стран и корпораций.
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