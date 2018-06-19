Опыт поиска аргентинской подлодки будет использован российским флотом

Опыт, полученный экипажем российского океанографического судна "Янтарь" в ходе поиска пропавшей аргентинской субмарины "Сан-Хуан", будет использован командованием для совершенствования поисково-спасательных операций, проводимых силами ВМФ РФ, сообщают Известия.

topwar.ru

В частности будут внесены изменения в программу подготовки личного состава, а также в концепцию применения глубоководных аппаратов и БЛА.

Как рассказали газете в Главкомате ВМФ, российские специалисты в ходе поиска затонувшей подлодки приобрели ценный опыт организации поисковых работ на больших глубинах в сложных погодных и гидрографических условиях.

Активное участие в прошлогодней международной поисковой операции приняло российское исследовательское судно "Янтарь" проекта 22010 (передано флоту в 2015 году). Для работы на больших глубинах экипаж использует обитаемые и автономные необитаемые подводные аппараты "Русь" и "Консул".

В ходе операции "Янтарь" обследовал 20 районов общей площадью более 6 тыс. кв. км. При этом районы поиска отличались сложным рельефом дна с перепадом от 100 метров на шельфе до 5 километров дальше в океан. Как известно, поисковые мероприятия закончились неудачно – подлодка не была обнаружена, несмотря на применение современной техники.

Как отметил ветеран-подводник Владимир Ашик, опыт этой операции заставил по-новому взглянуть на методики поиска. По его словам, стали понятны возможности имеющейся техники, а также трудности, с которыми спасатели могут столкнуться.

Это послужит основанием для совершенствования спасательной техники и поисковых средств и, кроме того, обязывает задуматься о подготовке квалифицированных специалистов, которым будет поручена работа с новыми поисковыми системами, добавил он.