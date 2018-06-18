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Что ищет он в стране далекой? Беспилотник США провел разведку границ России

19.06.2018 Военное обозрение 355 0
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США продолжают полеты разведывательной авиации вдоль границ России. По данным западных авиационных ресурсов, в последнее время особое внимание уделяется морским границам на Черном море и району линии разграничения на Донбассе.

https://ru.wikipedia.org

Как следует из данных мониторинга, в воскресенье полеты над акваторией Черного моря совершили стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk и патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon. Беспилотник, вылетевший с авиабазы Сигонелла на Сицилии, вел разведку южного и юго-западного побережья Крымского полуострова, а также всего побережья Краснодарского края вплоть до Сочи в течение более пяти часов. В районе Севастополя, а также Новороссийска и Туапсе в течении более трех часов вел разведку морской разведчик P-8A Poseidon ВВС США, также взлетевший с Сицилии.

Ранее в воскресенье беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk в течение восьми часов вел разведку на Донбассе вдоль линии разграничения, курсируя в контролируемом Киевом воздушном пространстве. При этом несколько раз подлетал на расстояние 35-55 км к границе Белгородской, Воронежской и Ростовской областей России.

Необходимо отметить, что установленная на борту RQ-4B аппаратура позволяет вести разведку на большом расстоянии и передавать сведения через спутник в режиме реального времени.
18.06.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Global Hawk
P-8 Poseidon
Проекты
БПЛА

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