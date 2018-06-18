Скотское отношение командования. Свежие сводки о дезертирах в ВСУ

Официальный представитель вооружённых сил ДНР сообщает о том, что украинские силовики продолжают осуществлять провокации у линии соприкосновения. Одно из направлений деятельности ВСУ – попытки скрыть маневры войск и военной техники от представителей СММ ОБСЕ. В частности, сообщается о деятельности так называемых мобильных блокпостов украинских силовиков, на которых представители СММ задерживаются на некоторое время под предлогом "защиты от возможного обстрела".

За то время, пока представители специальной мониторинговой группы на этих мобильных постах ВСУ "маринуются", украинские подразделения занимаются передислокацией военной техники с тех мест, к которым и выдвигались представители ОБСЕ с целью осуществления процедуры их проверки.

ВС ДНР в этой связи вносят предложение:

Предлагаем международным наблюдателям применять беспилотные средства в вышеуказанных районах для фиксации грубых нарушений Минских договоренностей украинскими боевиками.

Также в сводке говорится о числе дезертиров в украинских формированиях, находящихся на Донбассе. Отмечено, что данные получены из оказавшихся в руках военнослужащих ДНР документов украинского командования. Так, лидерами по числу дезертиров остаются 79-я и 80-я отдельные десантно-штурмовые бригады ВСУ. На две бригады – 220 дезертиров с начала года. В общей сложности, по данным оперативного командования ВС ДНР, за последние месяцы расположения своих подразделений в зоне так называемой ООС оставили 504 военнослужащих армии Украины и так называемых нацбатов.

Фейсбук

Украинские "волонтёры" тем временем рассказывают о "скотском отношении" к военнослужащим ВСУ со стороны командования. В публикации Юрия Мысягина рассказывается о том, что уже несколько месяцев родственники погибшего на так называемой Светлодарской дуге сержанта 54-й бригады Сербина и выносившего его раненым с места боя рядового Губадулина не могут дождаться наград. Из публикации:

Весь 25-й батальон ждал новость о награждении сержанта Сербина и солдата Гибадулина, но этого не произошло. Документы на награждения из бригады ушли, а вот где они сейчас и что с ними, никто в тылу ответить на вопрос не может. Документы ушли наверх и сгинули. А этого награждения очень ждала супруга сержанта Сербина, которая тоже служит в 25-м батальоне, на боевой должности командира разведвзвода. Супруга сержанта Сербина приняла решение уволиться из батальона. Вот такая паскудная история, которая конечно же не красит наш тыл.