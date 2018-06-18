Эксперты: страны "ядерного клуба" продолжают совершенствовать свое оружие
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Многие страны, обладающие ядерным оружием (ЯО), сокращая его запасы, модернизируют и разрабатывают новые ядерные системы, приводит РИА Новости результаты исследования Стокгольмского международного института (СИПРИ).
http://www.globallookpress.com
В докладе института сообщается, что на начало этого года в распоряжении 9 стран (США, РФ, КНР, Британии, Франции, Индии, Пакистана, Северной Кореи и Израиля) в общей сложности находилось около 14,5 тыс. ядерных боеголовок (из них в оперативной готовности – 3,7 тыс.). Это несколько ниже аналогичного показателя прошлого года: в начале 2017-го сообщалось о 15 тысячах единиц.
Сокращение ядерных вооружений происходит главным образом за счет уменьшения арсеналов в РФ и США. Общая доля этих стран в мировых запасах ЯО составляет 92%. Обе стороны также реализуют долгосрочные программы по модернизации ядерных систем.
Эксперты отмечают, что другие члены "ядерного клуба" имеют гораздо меньшие арсеналы, однако и там ведутся работы по усовершенствованию либо созданию новых средств доставки ЯО. В качестве примера в докладе называются Китай, Индия и Пакистан.
Также авторы обратили внимание на Северную Корею, активно развивавшую свои ядерные возможности в 2017 году. Там подчеркнули, что КНДР продемонстрировала в прошлом году "неожиданно быстрый прогресс в тестировании двух новых типов систем доставки баллистических ракет большой дальности".
Представленный институтом доклад является частью материалов, которые войдут в его очередной ежегодный сборник. В нем эксперты описывают мировые тенденции в области вооружения, разоружения и международной безопасности.
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18.06.2018
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