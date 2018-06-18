Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

В ВСУ раскритиковали санитарные автомобили "Богдан"

19.06.2018 Военное обозрение 442 0
0
Понравилась новость?
 0

Украинские военнослужащие, имеющие отношение к эксплуатации медицинских эвакуационных машин "Богдан-2251" и "Богдан-2351", подвергли данные автомобили критике. В социальных сетях идет бурное обсуждение различных недостатков этих машин, закупаемых Минобороны Украины для медицинских подразделений, сообщает военный блогер Диана Михайлова.

http://www.alfa-industry.ru/

Как сообщается, военнослужащие ВСУ имеют очень много претензий к данным автомобилям. Они заявляют, что машина "буквально разваливается на ходу" после прохождения восьми тысяч км пробега: отказывают амортизаторы ходовой части, санитарный модуль отрывается от рамы вместе с болтами крепления, имеются проблемы с топливной системой. И это не единичные случаи. Сама конструкция автомобиля неудачная и не предназначена для использования в медицинских целях, в салоне, предназначенном для перевозки раненных, сильно укачивает. Как заявил один из военных, проходивший службу на "Богдане-2251", хуже "Богдана" может быть только один автомобиль - это "Фотон" от компании "Богдан". Даже старенькие "УАЗы" намного лучше в эксплуатации, чем новые украинские автомобили.

В самой компании, выпускающей данные марки автомобилей в интересах Минобороны Украины, заявили, что автомобили прекрасные и соответствуют заявленным требованиям, а все претензии необходимо предъявлять самим вооруженным силам, так как там не правильно эксплуатируют машины. Машины не предназначены для езды по плохим дорогам, поэтому и ломаются, заявили в компании.

Необходимо напомнить, что "Богдан-2251" - это санитарный автомобиль, "предназначенный для доставки раненых с поля боя и призван заменить устаревшие УАЗы". В его основе лежит рамный китайский пикап Great Wall Wingle 5, у которого на место кузова установлен алюминиевый модуль из сэндвич-панелей. Модуль рассчитан на перевозку четырех раненных или восьми военнослужащих, при этом грузоподъемность автомобиля всего 375 кг.
18.06.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Украина
Продукция
Ан-225 "Мрия"
Компании
Great Wall
Проекты
Медицина

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.06 00:14
  • 7
Новая российская крылатая ракета еще страшнее, чем кажется из США
  • 20.06 00:00
  • 59
Великобритания в ответ на "агрессию России" испытала аналог "Панцирь-С1"
  • 19.06 23:27
  • 19
В США указали на "проблемы в Москве" из-за сирийского "Томагавка"
  • 19.06 23:18
  • 86
Дружить с "Булавой". Как новую российскую ракету научили летать
  • 19.06 22:03
  • 55
"Дороже танка": что не так с БМПТ "Терминатор"
  • 19.06 20:52
  • 57
Чем обусловлено геополитическое одиночество России
  • 19.06 19:06
  • 2
Невское ПКБ приступило к разработке нового БДК
  • 19.06 18:10
  • 15
Другой автомат. В чем ковровский А-545 превосходит ижевский АК-12
  • 19.06 18:00
  • 6
Когда российские БМП перестанут быть "братскими могилами пехоты"?
  • 19.06 17:35
  • 3
Появились первые изображения роботизированной БМПТ и штурмового танка
  • 19.06 16:17
  • 3
СМИ: Турция назвала требование США отказаться от С-400 шантажом
  • 19.06 15:12
  • 2
Это трактор: Украинские танкисты рассказали о Т-84 "Оплот"
  • 19.06 14:40
  • 14
Не дадим некачественной российской технике похоронить китайский народ!
  • 19.06 14:38
  • 19
Илон Маск показал "сделанный землянами" автомобиль на орбите
  • 19.06 14:23
  • 1
Китай съедает американский рынок дронов; Вооруженные силы США рискуют.
другие обсуждаемые темы