В ВСУ раскритиковали санитарные автомобили "Богдан"
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Украинские военнослужащие, имеющие отношение к эксплуатации медицинских эвакуационных машин "Богдан-2251" и "Богдан-2351", подвергли данные автомобили критике. В социальных сетях идет бурное обсуждение различных недостатков этих машин, закупаемых Минобороны Украины для медицинских подразделений, сообщает военный блогер Диана Михайлова.
http://www.alfa-industry.ru/
Как сообщается, военнослужащие ВСУ имеют очень много претензий к данным автомобилям. Они заявляют, что машина "буквально разваливается на ходу" после прохождения восьми тысяч км пробега: отказывают амортизаторы ходовой части, санитарный модуль отрывается от рамы вместе с болтами крепления, имеются проблемы с топливной системой. И это не единичные случаи. Сама конструкция автомобиля неудачная и не предназначена для использования в медицинских целях, в салоне, предназначенном для перевозки раненных, сильно укачивает. Как заявил один из военных, проходивший службу на "Богдане-2251", хуже "Богдана" может быть только один автомобиль - это "Фотон" от компании "Богдан". Даже старенькие "УАЗы" намного лучше в эксплуатации, чем новые украинские автомобили.
В самой компании, выпускающей данные марки автомобилей в интересах Минобороны Украины, заявили, что автомобили прекрасные и соответствуют заявленным требованиям, а все претензии необходимо предъявлять самим вооруженным силам, так как там не правильно эксплуатируют машины. Машины не предназначены для езды по плохим дорогам, поэтому и ломаются, заявили в компании.
Необходимо напомнить, что "Богдан-2251" - это санитарный автомобиль, "предназначенный для доставки раненых с поля боя и призван заменить устаревшие УАЗы". В его основе лежит рамный китайский пикап Great Wall Wingle 5, у которого на место кузова установлен алюминиевый модуль из сэндвич-панелей. Модуль рассчитан на перевозку четырех раненных или восьми военнослужащих, при этом грузоподъемность автомобиля всего 375 кг.
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18.06.2018
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