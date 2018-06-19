Госдеп США запускает программу слежки за сделками с российским оружием
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Госдепартамент США принял решение отслеживать все сделки по продаже вооружения Россией. С этой целью Госдеп объявил конкурс, условия которого выложены на официальном портале государственных грантов США, по поиску подрядчиков, желающих принять участие в создании системы слежки за мировом рынке вооружений.
http://ya-russ.ru/
Согласно условий конкурса, Госдепу США требуются сотрудники, владеющие русским, китайским, арабским и еще несколькими языками, способные читать и переводить документы, имеющие отношение к российским сделкам по вооружениям и военным технологиям на мировом рынке вооружений. Кроме этого подрядчики будут вести мониторинг открытых источников на всех вышеуказанных языках, отслеживая информацию о всех сделках с российским оружием и технологиями, после чего передавать сведения в Госдеп для принятия решений о введении ограничительных мер в отношении стран, нарушающих "запрет США на торговлю российскими вооружениями". Согласно информации, проект первоначально планируется запустить на один год, после чего будет принято решение о продлении или закрытии программы.
Напоминаем, что в последнее время США пытается полностью выдавить Россию с мирового рынка вооружений, используя различные методы, включая угрозу введения санкций в отношении тех стран, которые все-таки предпочитают покупать российское оружие и технологии. В настоящее время Соединенные Штаты "разрешают" вести сделки с Россией только трем странам: Индонезии, Индии и Вьетнаму, да и то неизвестно, сколько еще продлится это "разрешение".
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18.06.2018
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Викторович
2985
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№1
19.06.2018 05:12
Осталось только назвать эту организацию "Коллегия Диванных Аналитиков вооружённых гугл-переводчиком".
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Владислав
17049
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№3
19.06.2018 11:34
Это было всегда. Можно сломать построив хабы, реально б/у судно-склад, в нейтральных водах вблизи США перегружая на любые лодки/АНПА компактные товары высокой стоимости кондрабандисты быстро смогут сломать существующие препоны дроны также можно производить где угодно. Это будет проблемой т.к. будет снижать конкурентоспособность американских товаров а более того убирать из цепочки производитель-покупатель ненужных капиталистических вампиров. И хабов таких могут быть тысячи... Доставка как морским так и воздушным способом. Для крупных дронов на несколько палетт суммарно 15,5т нагрузки при дальности 7-8тыс км достаточно палубы 150м длиной без катапульт. Аэрофинишёры нужны, так что стоимость такого аэроузла будет не ниже тонны золотом. Более мелкие - 10-30кг в золотом эквиваленте Скажем западное побережье США. Дрон не самолёт, у него себестоимость переводки (дрон с 3-4 ТВД 117) ниже чем конвертированным самолётом того же класса г/п в 1,5-2 раза по ряду причин. в т.ч. ввиду аэродинамики, возможности применять схемы никогда ранее не применявшиеся. Стоимость же ПЛ на 200т груза не более 50-70кг золотом. Дрон с нагрузкой 1кг и дальностью 200км сейчас стоит в крупной партии 5-8г золотом, при этом зарядив его можно отослать обратно. Хотя груз микросхем куда интереснее и позволяет стартовав с рыбацкой шхуны вне терр вод США сгружать в глубине территории товар на десятки тысяч долларов опуская ФРС (левая контора созданная для контроля над людьми через финансы) на 10тыс долл каждый раз.
Сейчас есть возможность серийно производить машины с радиусом действия 1500км с ценником в 50тыс руб в массовом производстве при нагрузке 1кг, примерно такие как этот Майнарда Хилла (дерево, дальность >3000км более 10 лет назад).
Доступна для свободной торговли почти вся территория США, ВСЯ Евросоюза. Руководство РФ и особенно коммерческих китайских фирм упускают такие возможности!
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