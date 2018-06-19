Госдеп США запускает программу слежки за сделками с российским оружием

Госдепартамент США принял решение отслеживать все сделки по продаже вооружения Россией. С этой целью Госдеп объявил конкурс, условия которого выложены на официальном портале государственных грантов США, по поиску подрядчиков, желающих принять участие в создании системы слежки за мировом рынке вооружений.

http://ya-russ.ru/

Согласно условий конкурса, Госдепу США требуются сотрудники, владеющие русским, китайским, арабским и еще несколькими языками, способные читать и переводить документы, имеющие отношение к российским сделкам по вооружениям и военным технологиям на мировом рынке вооружений. Кроме этого подрядчики будут вести мониторинг открытых источников на всех вышеуказанных языках, отслеживая информацию о всех сделках с российским оружием и технологиями, после чего передавать сведения в Госдеп для принятия решений о введении ограничительных мер в отношении стран, нарушающих "запрет США на торговлю российскими вооружениями". Согласно информации, проект первоначально планируется запустить на один год, после чего будет принято решение о продлении или закрытии программы.

Напоминаем, что в последнее время США пытается полностью выдавить Россию с мирового рынка вооружений, используя различные методы, включая угрозу введения санкций в отношении тех стран, которые все-таки предпочитают покупать российское оружие и технологии. В настоящее время Соединенные Штаты "разрешают" вести сделки с Россией только трем странам: Индонезии, Индии и Вьетнаму, да и то неизвестно, сколько еще продлится это "разрешение".