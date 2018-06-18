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В Великобритании предлагают увеличить расходы на оборону для противодействия России

19.06.2018 ИноСМИ 395 0
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Британские солдаты на учениях НАТО Iron Sword 2014 в Литве
Британские солдаты на учениях НАТО Iron Sword 2014 в Литве.
Источник: © AP Photo, Mindaugas Kulbis

Правительство Великобритании должно увеличить свои расходы на оборону, чтобы противостоять растущим угрозам со стороны таких стран-изгоев, как Россия, заявила группа депутатов британского парламента, сообщает CITYA.M.

В опубликованном в понедельник парламентским специальным Комитетом по обороне докладе, содержится призыв увеличить расходы с двух процентов - целевого показателя, рекомендованного НАТО, - до трех процентов ВВП. Парламентарии заявили, что неспособность финансировать вооруженные силы на устойчивой основе делает "очень трудной" долгосрочную оборонную стратегию. По их мнению, пишет сайт, единственным решением для противодействия угрозам со стороны России и террористических групп является увеличение расходов на оборону.

Нынешние уровни финансирования оборонного бюджета являются "слишком низкими", и правительство" должно использовать ресурсы, необходимые для обеспечения безопасности страны". Председатель комитета Джулиан Льюис сказал, что это также поможет Великобритании заполнить существующие финансовые "черные дыры".

Однако Министерство обороны заявило, что Великобритания имеет самый большой оборонный бюджет в Европе, котороый превышает двухпроцентный целевой показатель расходов НАТО.
18.06.2018
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принадлежат ИноСМИ
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Страны
Великобритания
Россия
Проекты
NATO

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