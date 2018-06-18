Россия модернизировала бункер для хранения ядерного оружия под Калининградом



Загрузка ракеты на самоходную пусковую установку ракетного комплекса "Искандер-М".

Источник: © РИА Новости, Сергей Орлов Загрузка ракеты на самоходную пусковую установку ракетного комплекса "Искандер-М".Источник: © РИА Новости, Сергей Орлов

Федерация американских ученых (FAS) в понедельник опубликовала спутниковые снимки, которые, по словам специалистов, показывают, что Россия модернизирует бункер для хранения ядерного оружия под Калининградом, сообщает "Гардиан". В последнее время были проведены работы по углублению хранилища и созданию новой бетонной крыши.

Ханс Кристенсен, курирующий в FAS проект, связанный с изучением ядерных объектов, отметил, что эти на снимках омечены отличительные особенности, "типичные для российских хранилищ ядерного оружия. "Сверхмощный внешний периметр многослойного ограждения. Сами бункеры имеют тройное ограждение вокруг них. Это характерные черты для всех других известных нам в России объектов хранения ядерного оружия". Согласно информации FAS, работы по модернизации объекта начались в 2016 году, а ранее этим летом была установлена новая крыша бункера.

"Процесс модернизации бункера мы отслеживали в течение довольно долгого времени, и там были и были некоторые обновления в прошлом, но не такие значительные, как в этом году. Это первый раз, когда мы видели, как один из ядерных бункеров был углублен и, по-видимому, модернизирован, - сказал Кристенсен. - Эти фотографии не доказывают, что сейчас в Калининграде есть ядерное оружие, но они показывают, что речь идет о работающем объекте".