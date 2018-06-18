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Эксперт оценил создаваемый в России новый боевой корабль

19.06.2018 РИА Новости 848 0
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Военно-морские учения. Архивное фото
Военно-морские учения. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Павел Львов

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Новый боевой корабль, который разрабатывается сегодня в России, является техническим компромиссом между большими десантными кораблями (БДК) и вертолетоносцами, производство которых требует значительных средств, заявил в понедельник РИА Новости член экспертного совета коллегии ВПК РФ Виктор Мураховский.

Ранее официальный представитель Объединенной судостроительной корпорации заявил РИА Новости, что Северное проектно-конструкторское бюро разрабатывает новый десантный корабль водоизмещением 8 тысяч тонн.

"Конечно, это не российский "Мистраль" (проект французских вертолетоносцев, не поставленных России из-за санкций - ред.), что видно по его гораздо более низкому водоизмещению. Этот проект - определенный компромисс для нашего флота. Такой корабль проще и дешевле создать. К тому же, в связи с санкциями наше военное руководство ориентируется исключительно на отечественных поставщиков комплектующих",- сказал Мураховский.

Эксперт пояснил, что по своим характеристикам и функционалу новая разработка будет ближе к УДК (универсальному десантному кораблю), который способен высаживать десант с помощью катеров и вертолетов. Кроме того, у этого корабля будут расширены возможности управления, как корабельной группировкой, так и десантом на суше.

Сфера применения

Говоря о задачах, которые будет выполнять новый БДК, собеседник агентства предположил, что эти корабли будут обеспечивать безопасность России в районе Курил и Калининграда. Кроме того, они могут войти в состав средиземноморской группировки ВМФ. Мураховский отметил, что для этих целей необходимо построить серию из 5-6 таких кораблей.

"У нас есть островные зоны (Курилы - ред.), кроме того, существует необходимость военного обеспечения нашего анклава - Калининградской области, а также потребность поддерживать нашу эскадру в восточной части Средиземного моря в связи с операцией в Сирии. Чтобы выполнять эти цели, на каждое из этих направление нужно поставить как минимум по два таких корабля", - считает Мураховский.
18.06.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Россия
Сирия
Франция
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