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Военным хакерам в США разрешили нападать

19.06.2018 Lenta.ru 401 0
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Кибернетическое командование
Кибернетическое командование сухопутных войск США.
Источник: army-news.ru

Пентагон наделил Киберкомандование вооруженных сил США полномочиями превентивно проводить хакерские атаки. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на новую стратегию ведомства.

По данным газеты, она предусматривает постоянную разрушительную деятельность на грани войны в иностранных сетях. Отмечается, что это поможет выявить слабости противников, узнать их намерения и возможности, а также контратаковать. Целью программы, "родившейся из более чем 10 лет антитеррористических операций", заявлено противодействие опасным действиям противника до того, как они нанесут ущерб США, пишет издание.

В материале указывается, что ранее подразделение занимало оборонительную позицию и старалось остановить кибератаки, когда преступники уже вторгались в американские сети. Лишь изредка оно само "нападало", причем обычно это делалось для борьбы с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России), а результаты в лучшем случае были неоднозначными, отмечает газета.

Однако весной Пентагон расширил полномочия Киберкомандования. Теперь его сотрудники могут "практически каждый день осуществлять рейды на иностранные сети, чтобы разоружить кибероружие до того, как его используют". Таким образом американцы намерены заставить противников перенаправлять свои ресурсы на оборону и уменьшать число атак.

Как отмечает The New York Times, подобный сдвиг в подходе "может увеличить риск конфликта с другими государствами, которые спонсируют группы хакеров-злоумышленников". Среди них называются Россия, Китай и Северная Корея. В то же время не очень понятно, насколько тщательно в администрации США взвесили риски на случай, когда атака проводится в ходе секретной операции, указывает издание. Еще одна проблема заключается в том, что зачастую для превентивных мер будет нужно воспользоваться сетями стран-союзников Вашингтона.

Киберкомандование вооруженных сил США создано в июне 2009 года. Оно объединило ряд военных управлений и служб, занимавшихся сетевыми технологиями и информационной войной.
18.06.2018
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