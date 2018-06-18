В Польше началось строительство разведывательного корабля для ВМС Швеции



Логотип судостроительной верфи Remontowa Shipbuilding.

Источник: http://rigtechs.com/ Логотип судостроительной верфи Remontowa Shipbuilding.Источник: http://rigtechs.com/

ЦАМТО, 18 июня. Saab объявила о состоявшейся 15 июня на предприятии в Гдыне польской компании Stocznia Remontowa Nauta S.A., входящей в состав "Польской оружейной группы" (PGZ), церемонии закладки киля первого специализированного корабля радио- и радиотехнической разведки (SIGINT) для ВМС Швеции.

Как сообщал ЦАМТО, Saab выбрала Stocznia Remontowa Nauta S.A. подрядчиком постройки корабля SIGINT для ВМС Швеции в конце апреля 2017 года (контракт был заключен в рамках меморандума о взаимопонимании, подписанного Saab и PGZ в октябре 2016 года). В начале апреля 2017 года, Saab подписала контракт на поставку нового специализированного корабля радио- и радиотехнической разведки с Агентством по материальному обеспечению Вооруженных сил Швеции (FMV). Стоимость контракта составляет 730 млн. крон (80,7 млн. долл.). Соглашение предполагает разработку проекта, постройку, проведение испытаний и поставку корабля. Контракт должен быть реализован в течение 2017-2020 гг.

Согласно планам, корабль будет построен, спущен на воду и испытан на предприятии в Гдыне. Резка стали для строительства корабля началась в марте 2018 года. После завершения строительства корабль выполнит переход на судоверфь Saab в Карлскруне (Швеция), где будет оснащен оборудованием радио- и радиотехнической разведки и пройдет приемочные испытания.

Корабль радио- и радиотехнической разведки предназначен, прежде всего, для обнаружения излучений станций радиосвязи, их пеленгации, перехвата и анализа передаваемых сообщений в Балтийском регионе. Состоящий на вооружении ВМС Швеции корабль этого класса, "Орион", был спущен на воду в 1984 году и после ввода в боевой состав флота несколько раз проходил модернизацию на предприятии Saab в Карлскруне.

Длина нового стального корабля составит 74 м, водоизмещение – около 2200 т.