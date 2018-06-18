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Определены основные темы программы Международного дальневосточного морского салона-2018

19.06.2018 Министерство промышленности и торговли РФ 840 0
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Минпромторг
Минпромторг.
Источник: www.cnews.ru

26-28 июля 2018 года Министерство промышленности и торговли Российской Федерации проведет во Владивостоке Международный дальневосточный морской салон-2018. В фокусе деловой программы мероприятия окажутся три основных направления: «Кораблестроение и судостроение», «Инфраструктура и логистика», «Регулирование и развитие».


Всего в рамках деловой части Салона пройдет более 20 тематических сессий, круглых столов и панельных дискуссий. Главным мероприятием деловой программы станет пленарное заседание. Отдельное внимание будет уделено молодежной сессии, которая также пройдет на площадке Салона в кампусе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).


«Возрождение высокотехнологичных производств на Дальнем Востоке, в том числе судостроения, – задача не только регионального развития, но и повышения конкурентоспособности России в целом. Международный дальневосточный морской салон, который состоится в июле во Владивостоке, станет уникальной экспертной площадкой для обсуждения практического применения новых технологий в судостроении, определит перспективные шаги по внедрению цифровизации – от производств до навигации. Важным направлением обсуждения станут вопросы локализации производства оборудования и расширение кооперационных связей. Морской салон во Владивостоке призван стать площадкой для конструктивного и нацеленного на практическую реализацию диалога профессионалов из всех стран мира, связанных водным транспортом», – отметил советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.


В числе тем деловой программы Международного дальневосточного морского салона-2018 – актуальные вопросы развития судостроительной отрасли и ее перспективы:

  • водный транспорт в эпоху цифровизации и инновационного развития;
  • кораблестроение и судостроение. Новые возможности в развитии кооперации и расширении локализации;
  • место России в международной транспортно-логистической системе;
  • современный порт: от инфраструктуры до управления;
  • вопросы водного туризма, экологии и чистого судоходства;
  • новое законодательство для новой технологической эпохи в сфере водного транспорта.

Помимо деловой составляющей гостей и участников Международного дальневосточного морского салона-2018 ожидает разнообразная выставочная программа, в рамках которой свои проекты и разработки продемонстрируют такие компании, как АО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта»,АО «Роснефтефлот», АО «Восточная верфь», АО «Адмиралтейские верфи», АО «Балтийский завод», АО ВП «ЭРА», АО «ОСК», АО «ЦКБ МТ «Рубин»», АО «ЦМКБ «Алмаз»», АО «СПМБМ «Малахит»», ООО «Перпетуум-мобиле» (Группа компаний «ВЕПРЬ»), АО «Варяг-Техсервис», ОАО «ВНИИР-Прогресс», ПАО «Дальприбор», АО «ЛГМ», АО «Завод «Варяг»», АО «КБ «Арсенал»», АО «Дальневосточный Газпромбанк», АО «Армалит», ООО «Винета», ФГУП «ФНПЦ «Прогресс»» и другие. Всего мероприятие объединит 1500 участников из России и зарубежных стран. Ожидается визит делегаций из Вьетнама, Индии, Индонезии, Китая, Малайзии, Сингапура, Южной Кореи и Японии.


Международный дальневосточный морской салон пройдет с 26 по 28 июля 2018 года накануне Дня Военно-Морского Флота России и Главного военно-морского парада. Подробнее на официальном сайте мероприятия: www.ifemshow.org.


Аккредитация представителей средств массовой информации на официальном сайте Международного дальневосточного морского салона открыта с 18 июня по 20 июля 2018 года.


Оператором мероприятия выступает Фонд Росконгресс.
18.06.2018
Права на данный материал
принадлежат Министерство промышленности и торговли РФ
Материал передан ВПК.name правообладателем
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Страны
Вьетнам
Индия
Индонезия
Китай
Малайзия
Россия
Сингапуp
Южная Корея
Япония
Компании
Адмиралтейские верфи
Балтийский завод
Восточная верфь
ДЦСС ОАО
ЛГМ
Малахит С-ПМБМ
Минпромторг РФ
ОСК
ЦКБ МТ Рубин
ЦМКБ "Алмаз"

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