Определены основные темы программы Международного дальневосточного морского салона-2018



Минпромторг.

Источник: www.cnews.ru Минпромторг.Источник: www.cnews.ru

26-28 июля 2018 года Министерство промышленности и торговли Российской Федерации проведет во Владивостоке Международный дальневосточный морской салон-2018. В фокусе деловой программы мероприятия окажутся три основных направления: «Кораблестроение и судостроение», «Инфраструктура и логистика», «Регулирование и развитие».

Всего в рамках деловой части Салона пройдет более 20 тематических сессий, круглых столов и панельных дискуссий. Главным мероприятием деловой программы станет пленарное заседание. Отдельное внимание будет уделено молодежной сессии, которая также пройдет на площадке Салона в кампусе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).

«Возрождение высокотехнологичных производств на Дальнем Востоке, в том числе судостроения, – задача не только регионального развития, но и повышения конкурентоспособности России в целом. Международный дальневосточный морской салон, который состоится в июле во Владивостоке, станет уникальной экспертной площадкой для обсуждения практического применения новых технологий в судостроении, определит перспективные шаги по внедрению цифровизации – от производств до навигации. Важным направлением обсуждения станут вопросы локализации производства оборудования и расширение кооперационных связей. Морской салон во Владивостоке призван стать площадкой для конструктивного и нацеленного на практическую реализацию диалога профессионалов из всех стран мира, связанных водным транспортом», – отметил советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.

В числе тем деловой программы Международного дальневосточного морского салона-2018 – актуальные вопросы развития судостроительной отрасли и ее перспективы:

водный транспорт в эпоху цифровизации и инновационного развития;

кораблестроение и судостроение. Новые возможности в развитии кооперации и расширении локализации;

место России в международной транспортно-логистической системе;

современный порт: от инфраструктуры до управления;

вопросы водного туризма, экологии и чистого судоходства;

новое законодательство для новой технологической эпохи в сфере водного транспорта.

Помимо деловой составляющей гостей и участников Международного дальневосточного морского салона-2018 ожидает разнообразная выставочная программа, в рамках которой свои проекты и разработки продемонстрируют такие компании, как АО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта»,АО «Роснефтефлот», АО «Восточная верфь», АО «Адмиралтейские верфи», АО «Балтийский завод», АО ВП «ЭРА», АО «ОСК», АО «ЦКБ МТ «Рубин»», АО «ЦМКБ «Алмаз»», АО «СПМБМ «Малахит»», ООО «Перпетуум-мобиле» (Группа компаний «ВЕПРЬ»), АО «Варяг-Техсервис», ОАО «ВНИИР-Прогресс», ПАО «Дальприбор», АО «ЛГМ», АО «Завод «Варяг»», АО «КБ «Арсенал»», АО «Дальневосточный Газпромбанк», АО «Армалит», ООО «Винета», ФГУП «ФНПЦ «Прогресс»» и другие. Всего мероприятие объединит 1500 участников из России и зарубежных стран. Ожидается визит делегаций из Вьетнама, Индии, Индонезии, Китая, Малайзии, Сингапура, Южной Кореи и Японии.

Международный дальневосточный морской салон пройдет с 26 по 28 июля 2018 года накануне Дня Военно-Морского Флота России и Главного военно-морского парада. Подробнее на официальном сайте мероприятия: www.ifemshow.org.

Аккредитация представителей средств массовой информации на официальном сайте Международного дальневосточного морского салона открыта с 18 июня по 20 июля 2018 года.

Оператором мероприятия выступает Фонд Росконгресс.