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Тепловизоры расширили боевой потенциал сирийских "Квадратов"

19.06.2018 Российская газета 762 0
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Зенитные ракетные комплексы "Квадрат"
Зенитные ракетные комплексы "Квадрат".
Источник: rg.ru

Поставленные в Сирию еще во времена СССР зенитные ракетные комплексы "Квадрат" получили тепловизионные камеры. Фотография модернизированной таким образом самоходной установки разведки и наведения 1С91 данного ЗРК появилась в Сети.



Это оборудование помогает обнаружить цели противника в пассивном режиме, не демаскируя себя. Что очень важно в современных условиях, когда на включенные радиолокационные станции очень быстро наводятся специальные ракеты, уничтожающие их.

На 1С91, кроме РЛС обнаружения целей, системы "свой-чужой" для определения их государственной принадлежности и станции наведения имелся телевизионно-оптический визир. Однако он уже не отвечал современным требованиям и имел большие ограничения по работе в ночное время.

Все недостатки должны были быть устранены путем внедрения тепловизора, который эффективно видит различные цели как днем, так и ночью. Использование такой техники значительно повышает потенциал даже, казалось бы, устаревших образцов оружия. Единственным недостатком является традиционно высокая стоимость таких камер, что осложняет их массовое внедрение. Поэтому не все "Квадраты" сирийской армии прошли такую модернизацию.

Ранее сообщалось, что новые прицельные системы имеются также на комплексах ПВО С-75. По всей видимости, аналогичные камеры есть также на ЗРК малого радиуса действия С-125 и на самоходных установках войсковой противовоздушной обороны 9K33 "Оса".


Алексей Моисеев
18.06.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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в открытом доступе
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Страны
Россия
Сирия
Продукция
КУБ
С-125
С-75

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