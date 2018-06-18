Шквал критики обрушился на украинские медицинские машины "Богдан"
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Санитарный автомобиль Богдан 2251.
Источник: Autofant / wikimedia.org
На Украине вслед за нелицеприятными высказываниями по поводу новых танков Т-84 шквал критики обрушился на медицинские эвакуационные медицинские машины "Богдан-2251" и "Богдан-2351". Как считают сами военные, в автомобиле слишком много проблем.
Обсуждение поломок и самых разных недочетов в использовании медицинских машин развернулось в социальных сетях, сообщает Диана Михайлова. Военные ВСУ заявляют, что после пробега в 800 километров машина начинает разваливаться: болты вырываются вместе с креплением, в ходовой части не работают амортизаторы, начинаются проблемы с топливной системой, становится заметно плохое качество крепления санитарного модуля к раме. Но самое главное - в отсеке, где должны перевозить раненых, сильно укачивает. Военные отмечают, что старенькие УАЗы, которые до сих пор еще стоят на вооружении украинской армии, все же лучше "Богданов".
Корпорация "Богдан", которая является производителем санитарного автомобиля, отвергает претензии и отвечает, что военные неправильно эксплуатируют машины - на них, оказывается, нельзя ездить по плохим дорогам. Все проблемы по обслуживанию ложатся на ВСУ, которые не готовы их решать, сообщает блогер.
Кстати, "Богдан-2251" построен на шасси китайского пикапа Great Wall Wingle 5. И на месте эмблемы китайской компании красуется логотип украинской корпорации.
Светлана Цыганкова
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18.06.2018
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