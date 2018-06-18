Почему САУ "Нона-СВК" остается одной из лучших в своем классе



Самоходная артиллерийская установка 2С23 "Нона-СВК".

Источник: Евгений Биятов / РИА Новости Самоходная артиллерийская установка 2С23 "Нона-СВК".Источник: Евгений Биятов / РИА Новости

Российская самоходная артиллерийская установка 2С23 "Нона-СВК" считается одной из лучших в своем классе. Созданная в самом начале 90-х годов, она продолжает служить в частях и соединениях российских сухопутных войск и морской пехоте ВМФ РФ.

В начале года сообщалось о поступлении этих САУ в горную мотострелковую бригаду Центрального военного округа, которая дислоцируется в Республике Тыва. Они были продемонстрированы на военном параде, посвященном Дню Победы.

Эта похожая на колесный танк боевая машина является близкой родственницей десантной самоходки 2С9. 120-мм нарезное орудие, в зависимости от выполняемых задач, может выполнять функции пушки, миномета или гаубицы.

Так, для стрельбы прямой наводкой в боекомплект входят кумулятивные снаряды, пробивающие до 600 мм танковой брони.

Если возникнет необходимость поразить другие цели на дистанции до 12 800 метров, в ход идут уже осколочно-фугасные боеприпасы. Возможно применение корректируемых снарядов "Китолов-2" с дальностью 12 000 м.

Общий боекомплект САУ достигает 30 выстрелов. Также для самообороны имеется 7,62-мм пулемет ПКТМ.

"Нона-СВК" выполнена на шасси распространенного в Российской армии бронетранспортера БТР-80. Боевая масса достигает 14 500 килограммов. Броневая защита выдерживает попадание пуль стрелкового оружия и осколков артснарядов.

Мощность двигателя - 260 л.с. Максимальная скорость - 80 км/ч по шоссе и 10 км/ч на плаву. Запас хода по шоссе 600 км. Экипаж - 4 человека.

Сообщалось о возможности создания глубоко модернизированного варианта данной САУ на базе БТР-87 или перспективной платформы "Бумеранг".

Алексей Брусилов