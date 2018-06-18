Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Почему САУ "Нона-СВК" остается одной из лучших в своем классе

19.06.2018 Российская газета 855 0
0
Понравилась новость?
 +1
2С23 "Нона-СВК"
Самоходная артиллерийская установка 2С23 "Нона-СВК".
Источник: Евгений Биятов / РИА Новости

Российская самоходная артиллерийская установка 2С23 "Нона-СВК" считается одной из лучших в своем классе. Созданная в самом начале 90-х годов, она продолжает служить в частях и соединениях российских сухопутных войск и морской пехоте ВМФ РФ.

В начале года сообщалось о поступлении этих САУ в горную мотострелковую бригаду Центрального военного округа, которая дислоцируется в Республике Тыва. Они были продемонстрированы на военном параде, посвященном Дню Победы.

Эта похожая на колесный танк боевая машина является близкой родственницей десантной самоходки 2С9. 120-мм нарезное орудие, в зависимости от выполняемых задач, может выполнять функции пушки, миномета или гаубицы.

Так, для стрельбы прямой наводкой в боекомплект входят кумулятивные снаряды, пробивающие до 600 мм танковой брони.

Если возникнет необходимость поразить другие цели на дистанции до 12 800 метров, в ход идут уже осколочно-фугасные боеприпасы. Возможно применение корректируемых снарядов "Китолов-2" с дальностью 12 000 м.

Общий боекомплект САУ достигает 30 выстрелов. Также для самообороны имеется 7,62-мм пулемет ПКТМ.

"Нона-СВК" выполнена на шасси распространенного в Российской армии бронетранспортера БТР-80. Боевая масса достигает 14 500 килограммов. Броневая защита выдерживает попадание пуль стрелкового оружия и осколков артснарядов.

Мощность двигателя - 260 л.с. Максимальная скорость - 80 км/ч по шоссе и 10 км/ч на плаву. Запас хода по шоссе 600 км. Экипаж - 4 человека.

Сообщалось о возможности создания глубоко модернизированного варианта данной САУ на базе БТР-87 или перспективной платформы "Бумеранг".


Алексей Брусилов
18.06.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
БТР-80
БТР-87
Бумеранг
Нона-С
Нона-СВК
ПКТМ
Компании
Минoбороны РФ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.06 00:14
  • 7
Новая российская крылатая ракета еще страшнее, чем кажется из США
  • 20.06 00:00
  • 59
Великобритания в ответ на "агрессию России" испытала аналог "Панцирь-С1"
  • 19.06 23:27
  • 19
В США указали на "проблемы в Москве" из-за сирийского "Томагавка"
  • 19.06 23:18
  • 86
Дружить с "Булавой". Как новую российскую ракету научили летать
  • 19.06 22:03
  • 55
"Дороже танка": что не так с БМПТ "Терминатор"
  • 19.06 20:52
  • 57
Чем обусловлено геополитическое одиночество России
  • 19.06 19:06
  • 2
Невское ПКБ приступило к разработке нового БДК
  • 19.06 18:10
  • 15
Другой автомат. В чем ковровский А-545 превосходит ижевский АК-12
  • 19.06 18:00
  • 6
Когда российские БМП перестанут быть "братскими могилами пехоты"?
  • 19.06 17:35
  • 3
Появились первые изображения роботизированной БМПТ и штурмового танка
  • 19.06 16:17
  • 3
СМИ: Турция назвала требование США отказаться от С-400 шантажом
  • 19.06 15:12
  • 2
Это трактор: Украинские танкисты рассказали о Т-84 "Оплот"
  • 19.06 14:40
  • 14
Не дадим некачественной российской технике похоронить китайский народ!
  • 19.06 14:38
  • 19
Илон Маск показал "сделанный землянами" автомобиль на орбите
  • 19.06 14:23
  • 1
Китай съедает американский рынок дронов; Вооруженные силы США рискуют.
другие обсуждаемые темы