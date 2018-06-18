Названы убийцы бомбардировщика B-2 Spirit



Стратегический бомбардировщик США B-2 Spirit.

Источник: Ronnie Macdonald/Wikimedia.org Стратегический бомбардировщик США B-2 Spirit.Источник: Ronnie Macdonald/Wikimedia.org

На протяжении десятилетий стратегический бомбардировщик США B-2 Spirit был всемогущ и вездесущ: невидимой тенью он проскальзывал в любое воздушное пространство и выполнял там свои задачи, неуязвимый для ПВО. Но технологии развиваются и сейчас невидимость Spirit под угрозой - у России появились радары, нечувствительные к стелс-технологиям.

- В конечном счете B-2 утратит возможность проникать во вражеское воздушное пространство. Виной тому устаревшие технологии - самолет разрабатывался в 80-х, - приводит The National Interest слова генерала Нортона Шварца, экс-начальника штаба ВВС США.

Первый и самый простой способ обнаружить малозаметную цель - увеличить мощность радарных систем. Совершенно невидимых самолетов не бывает - дорогие стелс-покрытия и другие ухищрения лишь снижают его заметность для РЛС.

- Если увеличить мощность испускаемого радаром импульса и чувствительность его приемной части, это отчасти решит проблему обнаружения и позволит получать больше информации о цели, - считает Сердар Кадирчи, специалист по радиолокации из высшей школы ВМС США. - Правда, появятся новые проблемы. Более мощный радар будет дорогим и громоздким. Повышенная чувствительность породит большое количество шума и ложных целей, для их фильтрации понадобятся мощные процессоры, что приведет к удорожанию всей установки.

В России пошли другим путем, изменив диапазон работы РЛС. Даже не самые новые радары семейств "Небо" и "Оборона", работающие на длинных волнах, прекрасно видят стелс-объекты. Правда, они не могут наводить ракеты на цель, но полезны в системах обнаружения. Более современные РЛС "Небо-СВУ", "Гамма-ДЕ" и "Противник-ДЕ" уже в состоянии наводить зенитные ракеты на "невидимок" с высокой точностью.

Есть у российской армии и другие инструменты: би- и мультистатические радары, сканирующие пространство "на просвет", а также передовые рассеивающие радары, находящие цели по их "радиотени", отсутствию отраженного сигнала. Эти системы узконаправлены, но чрезвычайно эффективны, отмечает NI.

Наконец, в распоряжении РФ есть мощные оптические средства обнаружения. Длина волны оптического локатора (лидара) намного короче, чем у классических РЛС - это обеспечивает высокую точность и дальность обнаружения. Оптические датчики собирают о наблюдаемом объекте массу полезной информации: тип, принадлежность, скорость и параметры траектории. Если за небом следят несколько лидаров, объединенных в сеть, быстрота и качество обнаружения сильно возрастают.

В конечном итоге узнать, что именно убьет B-2 - лишь вопрос времени, резюмирует издание.

Антон Валагин