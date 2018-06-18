Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Названы убийцы бомбардировщика B-2 Spirit

19.06.2018 Российская газета 1039 0
0
Понравилась новость?
 +2
B-2 Spirit
Стратегический бомбардировщик США B-2 Spirit.
Источник: Ronnie Macdonald/Wikimedia.org

На протяжении десятилетий стратегический бомбардировщик США B-2 Spirit был всемогущ и вездесущ: невидимой тенью он проскальзывал в любое воздушное пространство и выполнял там свои задачи, неуязвимый для ПВО. Но технологии развиваются и сейчас невидимость Spirit под угрозой - у России появились радары, нечувствительные к стелс-технологиям.

- В конечном счете B-2 утратит возможность проникать во вражеское воздушное пространство. Виной тому устаревшие технологии - самолет разрабатывался в 80-х, - приводит The National Interest слова генерала Нортона Шварца, экс-начальника штаба ВВС США.

Первый и самый простой способ обнаружить малозаметную цель - увеличить мощность радарных систем. Совершенно невидимых самолетов не бывает - дорогие стелс-покрытия и другие ухищрения лишь снижают его заметность для РЛС.

- Если увеличить мощность испускаемого радаром импульса и чувствительность его приемной части, это отчасти решит проблему обнаружения и позволит получать больше информации о цели, - считает Сердар Кадирчи, специалист по радиолокации из высшей школы ВМС США. - Правда, появятся новые проблемы. Более мощный радар будет дорогим и громоздким. Повышенная чувствительность породит большое количество шума и ложных целей, для их фильтрации понадобятся мощные процессоры, что приведет к удорожанию всей установки.

В России пошли другим путем, изменив диапазон работы РЛС. Даже не самые новые радары семейств "Небо" и "Оборона", работающие на длинных волнах, прекрасно видят стелс-объекты. Правда, они не могут наводить ракеты на цель, но полезны в системах обнаружения. Более современные РЛС "Небо-СВУ", "Гамма-ДЕ" и "Противник-ДЕ" уже в состоянии наводить зенитные ракеты на "невидимок" с высокой точностью.

Есть у российской армии и другие инструменты: би- и мультистатические радары, сканирующие пространство "на просвет", а также передовые рассеивающие радары, находящие цели по их "радиотени", отсутствию отраженного сигнала. Эти системы узконаправлены, но чрезвычайно эффективны, отмечает NI.

Наконец, в распоряжении РФ есть мощные оптические средства обнаружения. Длина волны оптического локатора (лидара) намного короче, чем у классических РЛС - это обеспечивает высокую точность и дальность обнаружения. Оптические датчики собирают о наблюдаемом объекте массу полезной информации: тип, принадлежность, скорость и параметры траектории. Если за небом следят несколько лидаров, объединенных в сеть, быстрота и качество обнаружения сильно возрастают.

В конечном итоге узнать, что именно убьет B-2 - лишь вопрос времени, резюмирует издание.


Антон Валагин
18.06.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
B-2 Spirit
Гамма-ДЕ
Небо РЛК

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.06 00:14
  • 7
Новая российская крылатая ракета еще страшнее, чем кажется из США
  • 20.06 00:00
  • 59
Великобритания в ответ на "агрессию России" испытала аналог "Панцирь-С1"
  • 19.06 23:27
  • 19
В США указали на "проблемы в Москве" из-за сирийского "Томагавка"
  • 19.06 23:18
  • 86
Дружить с "Булавой". Как новую российскую ракету научили летать
  • 19.06 22:03
  • 55
"Дороже танка": что не так с БМПТ "Терминатор"
  • 19.06 20:52
  • 57
Чем обусловлено геополитическое одиночество России
  • 19.06 19:06
  • 2
Невское ПКБ приступило к разработке нового БДК
  • 19.06 18:10
  • 15
Другой автомат. В чем ковровский А-545 превосходит ижевский АК-12
  • 19.06 18:00
  • 6
Когда российские БМП перестанут быть "братскими могилами пехоты"?
  • 19.06 17:35
  • 3
Появились первые изображения роботизированной БМПТ и штурмового танка
  • 19.06 16:17
  • 3
СМИ: Турция назвала требование США отказаться от С-400 шантажом
  • 19.06 15:12
  • 2
Это трактор: Украинские танкисты рассказали о Т-84 "Оплот"
  • 19.06 14:40
  • 14
Не дадим некачественной российской технике похоронить китайский народ!
  • 19.06 14:38
  • 19
Илон Маск показал "сделанный землянами" автомобиль на орбите
  • 19.06 14:23
  • 1
Китай съедает американский рынок дронов; Вооруженные силы США рискуют.
другие обсуждаемые темы