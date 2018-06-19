Не дадим некачественной российской технике похоронить китайский народ!



В эвакуированном после аварии на ЧАЭС городе Припять в Чернобыльской Зоне Отчуждения.

Источник: © РИА Новости, Евгений Котенко В эвакуированном после аварии на ЧАЭС городе Припять в Чернобыльской Зоне Отчуждения.Источник: © РИА Новости, Евгений Котенко

В ходе саммита ШОС, проходившего в китайском городе Циндао, Россия и Китай заключили крупнейший за всю историю договор на сумму 20 миллиардов юаней о сотрудничестве в сфере ядерной энергетики. Ожидаемые затраты составят 100 миллиардов юаней. Удивление в профессиональной среде вызвало намерение использовать для осуществления данного проекта переделанные Россией американские атомные энергоустановки.

У России уже был печальный опыт, связанный с утечкой радиации. В 1986 году в четвертом реакторе Чернобыльской АЭС произошла авария, унесшая жизни 30 людей и высвободившая более восьми тонн радиоактивного вещества.

В результате самой масштабной в истории всего человечества аварии была заражена почва на 60 тысяч километров вокруг АЭС, 3,2 миллиона человек получили дозу облучения.

Авария на Чернобыльской АЭС нанесла огромный ущерб и заставила нас обратиться к статистике:

800 лет, по мнению ученых, потребуется, чтобы исчезли все последствия Чернобыльской катастрофы, а на распад радиоактивных веществ, оставшихся под обломками реактора, потребуются десятки тысяч лет.

930 тысяч человек погибли от рака в результате облучения за последние 20 лет.

270 тысяч человек заболели раком в результате катастрофы.

340 тысяч человек были вынуждены покинуть зону заражения. 110 тысяч разъехались по всему Союзу сразу после аварии, 230 тысяч переехали некоторое время спустя.

Два миллиарда пострадали в результате катастрофы, сообщает Национальная академия наук Белоруссии.

Официальной причиной аварии на Чернобыльской АЭС, по мнению советского правительства, стала халатность персонала, несоблюдение техники безопасности и сбой в работе оборудования. Однако западные ученые, побывавшие на электростанции в Ленинграде, похожей на Чернобыльскую, заключили, что причиной аварии были дефекты конструкции реактора.

Они заметили, что строение советских реакторов сильно отличалось от западных, и заключили, что у советских реакторов опасность возникновения неполадок выше. В советских реакторах редуктор графита для ускорения ядерных процессов работал при более высоких температурах, чем на Западе. Это стало результатом попыток советских конструкторов устранить технические неполадки путем упрощения конструкции реактора, что было весьма опасным решением.

В городе Припять после аварии на Чернобыльской АЭС. Источник: © РИА Новости

Если в момент перегрева графитового стержня возникали неполадки в охлаждающем механизме, то при контакте нагретого графита с воздухом существует вероятность возгорания и взрыва. У реактора не было никаких дополнительных сооружений, способных предотвратить утечку радиации, поэтому во время взрыва ничто не помешало радиации попасть в атмосферу. Если бы в СССР тогда работали западные специалисты, Чернобыльской аварии могло и не быть или же ситуацию намного быстрее взяли бы под контроль. К тому же на реакторе не было дополнительного кожуха защиты.

Хоть русские и умеют строить атомные электростанции, их технический уровень недостаточно высок. Все российские предприятия, вошедшие в 500 лучших, - это нефтяные или финансовые компании, среди них нет ни одной промышленной. Технический уровень российской промышленности все еще низкий, а производимая продукция славится своим невысоким качеством. Возьмем, например, оборонную промышленность, которая выпускает откровенно бесполезное барахло.

В воздушном бою над долиной Бекаа в 1982 году Израиль сбил 85 российских боевых самолетов МиГ, не потеряв со своей стороны ни одного самолета (сконструированного по американской модели - прим. автора). Таким образом, бой закончился однозначной победой Израиля со счетом 85:0. Для израильтян стрелять по российским самолетам было сродни игре, причем не самой сложной. Вместе с уничтоженными самолетами погибла и репутация инженерного центра ОКБ им. А. И. Микояна.

Другое российское конструкторское бюро "Су" далеко от "МиГ" не ушло и подпортило жизнь индийцам. Страна закупила около тысячи самолетов МиГ-21, из которых половина попросту развалилась. Шокированные индийцы попросили поменять непригодные для полетов самолеты на новые, так как на то, что позиционировалось как первоклассная продукция, были потрачены большие деньги. Но на этом несчастья бедных индийцев не закончились: купив новейшие Су-27 и Су-30, они получили от России "летающие гробы".

Афганские истребители советского производства МиГ-21 в воздухе в районе действия банд душманов в провинции Балх. Источник: © РИА Новости, Лулишов Соломон

С самолетами не получилось, так может, получится с наземной техникой? Задействованный в ходе чеченской войны танк Т-72, которым так гордятся русские, обманул все ожидания. Его броню пробивали даже самодельные орудия мусульманских повстанцев. Поле битвы представляло собой ужасающее зрелище. Многие закупщики российского вооружения на Ближнем Востоке тут же отозвали свои заказы. В Сирии Россия расположила противоракетные комплексы С-400, которые оказались не в состоянии обнаружить самолеты, собранные в Америке. Так, например, израильские самолеты пролетали над С-400 абсолютно беспрепятственно.

Что же касается единственного российского авианосца "Адмирал Кузнецов", отправленного к берегам Сирии, то над этой ситуацией смеются даже сами русские. "Адмирал Кузнецов" вряд ли сможет сместить перевес сил в воздушном пространстве над Сирией, ведь годится он только чтобы тень создавать.

Мао Чжа полагает, что ввиду низкого качества российской продукции страны, желающие ее закупить, должны подумать дважды, особенно если речь идет об оборудовании для атомных электростанций. Использование российского оборудования может поставить под угрозу жизнь и безопасность народа: не лучше ли в этом случае сделать выбор в пользу безупречного качества и надежности?Нельзя считать народ подопытными крысами и приносить его в жертву хорошим союзническим отношениям.

В соответствии с подписанным в 2013 году долгосрочном договором о поставках нефти Китай обязуется закупать нефть у России на протяжении 25 лет по цене 145 долларов за баррель. Если цена на нефть повысится или возрастут транспортные расходы, Китай понесет большие убытки. Если бы Китай закупал нефть у США, цена за баррель составила бы 43 доллара, а это на 100 долларов меньше, чем в случае с Россией.

Китай уже принес России достаточно прибыли. Такой недалекий человек, как Путин, способен только на тайные убийства, и выжить он сможет лишь за счет продажи нефти Китаю. Довольно нам потакать России, не дадим российской технике похоронить наш народ.

Мао Чжао

ВэйсиньВэйсинь, Китай