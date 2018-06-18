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ВМС Португалии приняли на вооружение третий корабль класса "Флайвефискен"

19.06.2018 ЦАМТО 418 0
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Stanflex 300/SF300
Катер RDN P555 класса Flyvefisken-class (Stanflex 300/SF300).
Источник: Kim Storm Martin / www.notatia.dk

ЦАМТО, 18 июня. Военно-морские силы Португалии 12 июня приняли на вооружение третий многоцелевой сторожевой корабль класса "Флайвефискен" ("Стандарт Флекс 300" / StanFlex 300/SF-300), (P592) "Мондего".

По информации Jane's Navy International, "Мондего" является одним из пяти кораблей класса "Флайвефискен", приобретенных из состава ВМС Дании.

Как сообщал ЦАМТО, Министерство обороны Португалии заключило с МО Дании соглашение о покупке четырех кораблей класса "Флайвефискен" 23 октября 2014 года. По информации португальских источников, собственно стоимость покупки кораблей составляет около 4 млн. евро (4,44 млн. долл.). Общая стоимость покупки и модернизации составила 28 млн. евро.

В 2015 году Португалия приобрела пятый корабль стоимостью 1,24 млн. евро (1,47 млн. долл.) в качестве источника запасных частей для первой партии. Тем не менее, поскольку первые два корабля с момента ввода в боевой состав продемонстрировали высокую надежность, командование ВМС решило принять на вооружение и пятый корабль.

Первый из четырех приобретенных кораблей, (P 590) "Тейо", ранее носивший наименование (P 562) "Вибен", был принят на вооружение ВМС Португалии в мае 2016 года, второй, (P 591) "Дору", – в мае 2017 года. Планируется, что четвертый корабль, "Гардиана", будет поставлен флоту в декабре 2018 года.

Реализуемая программа предусматривает проведение модернизации всех кораблей на верфи Arsenal do Alfeite в Лиссабоне. Модернизация включает установку защищенного крепления для 12,7-мм пулемета, навигационной РЛС Kelvin Hughes, интегрированной системы связи португальской компании EID, включая систему управления связью ICCS6 и систему обработки донесений Most4 Ships, а также радиостанции Rohde & Schwarz и систему спутниковой связи TracPhone V7 IP компании KVH Industries.

Программа также предусматривает установку спасательной шлюпки Harding Safety, эхолота, транспондера поисково-спасательной системы, антенн, приемопередатчиков, шлюпбалки, оборудования обеспечения безопасности, коммерческих систем навигации и связи. Компания выполняет ремонт и реконфигурацию внутренних помещений. Система управления силовой установкой была переведена на английский язык ее производителем Lyngso Marine. Электронно-оптические системы могут быть установлены позднее.

Корабли "Стандарт Флекс 300" предназначены для замены трех оставшихся на вооружении больших патрульных кораблей класса "Касине", которые были приняты на вооружение в 1969-1973 гг., и патрульного корабля (521) "Шульц Ксавьер".

Основными задачами кораблей "Стандарт Флекс 300" станут патрулирование территориальных вод и исключительной экономической зоны, ведение разведки, проведение поисково-спасательных операций, защита рыболовных промыслов и окружающей среды.
18.06.2018
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принадлежат ЦАМТО
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Страны
Великобритания
Дания
Португалия

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