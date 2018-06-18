ВВС Сербии введут в строй российские МиГ-29 до конца года



Переданные Сербии из наличия ВКС России истребители МиГ-29. Батайница, 20.10.2017.

Источник: Олег Иванов / РИА Новости Переданные Сербии из наличия ВКС России истребители МиГ-29. Батайница, 20.10.2017.Источник: Олег Иванов / РИА Новости

ЦАМТО, 18 июня. Шесть МиГ-29, полученных Сербией из РФ, а также четыре истребителя, о которых идут переговоры с Белоруссией, будут в приведены в состояние летной годности в конце этого года или в начале следующего.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил министр обороны Сербии Александр Вулин.

"Сейчас у нас есть четыре МиГ-29 в состоянии летной годности, есть еще шесть МиГ-29, подаренных Россией, и договариваемся еще о четырех МиГах в дар из Белоруссии. Все они будут модернизированы к концу этого года, в крайнем случае, к началу следующего года, после чего встанут на защиту нашего воздушного пространства", – приводит "РИА Новости" фрагмент интервью главы оборонного ведомства Сербии агентству "Танюг".

Министр отметил, что после модернизации все истребители будут соответствовать поколению 4+.