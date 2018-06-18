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На Севмаше установили уникальный прессогибочный комплекс

19.06.2018 ЦАМТО 529 0
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Севмаш
Предприятие Севмаш.
Источник: © Владимир Ларионов/ТАСС

ЦАМТО, 18 июня. В корпусообрабатывающем цехе Севмаша запустили в эксплуатацию уникальный прессогибочный комплекс с усилием 3000 т. Новое оборудование может изгибать детали самой сложной геометрии из любого металла.

Как сообщила начальник бюро техперевооружения цеха №5 Елена Кубасова, "комплекс значительно превосходит своих предшественников: у нового оборудования есть несколько существенных особенностей. Например, мощность на тысячу тонн больше, чем у прежнего комплекса, что позволило гнуть "вхолодную" детали большей толщины. Комплекс оснащен выдвижным столом. Это позволяет гораздо удобнее и безопаснее устанавливать штамповую оснастку и детали под пресс. Комплекс оснащен двумя крановыми перегружателями, с помощью которых деталь поддерживается или перемещается в процессе гибки. Существенным плюсом является то, что комплекс может работать в автоматическом режиме, то есть запоминает усилие при гибке первой детали, а дальше идет штамповка".

"Если некоторые изделия можно согнуть за одно нажатие, то на изменение конфигурации других требуется не один день. Все зависит от толщины материала и геометрии изделия, которую необходимо получить. Новый прессогибочный комплекс способен регулировать также и скорость приложения усилия, что позволит избежать образования трещин в металле в процессе гибки. Работников цеха эксплуатации и обслуживанию прессогибочного комплекса обучали специалисты фирмы-поставщика. Каждому работнику выдали соответствующий сертификат", – отметила Е.Кубасова.

Прессогибочный комплекс приобретен Севмашем в рамках технического перевооружения цеха. За последнее время в цехе №5 заменили несколько газорезательных машин, мостовых кранов, введена в эксплуатацию линия дробеметной очистки и грунтовки листового металлопроката. Модернизация цеха не заканчивается: в ближайшие два года в цех поступят пресс-ножницы и фрезерный станок, продолжится замена парка газорезательных машин, станков для механической обработки металла, сообщает пресс-служба АО "ПО "Севмаш".
18.06.2018
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