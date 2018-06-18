Армения ведет переговоры с Россией по закупке истребители Су-30СМ
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Многоцелевые истребители Су-30СМ. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Евгений Одиноков
ЦАМТО, 18 июня. Согласно источнику информационного агентства REGNUM в Минобороны Армении, Ереван ведет переговоры с российской стороной о приобретении некоторого количества истребителей Су-30СМ, причем переговоры находятся в достаточно продвинутой стадии.
Подписание контакта, при удачном стечении обстоятельств, может состояться в течение ближайших 1-2 лет.
По оценке ИА REGNUM, эта информация вполне соотносится со слухами об интересе к Су-30СМ, о чем сообщали армянские СМИ в 2016 году.
Примечательно, что премьер-министр Армении Никол Пашинян на днях опубликовал на своей странице в Facebook достаточно интересную фотографию – на ней он запечатлен в кабине многофункционального российского Су-30СМ, который, вероятно, прибыл на авиабазу "Эребуни" в составе группы истребителей как для проведения тренировочных полетов, так и для демонстрационные возможностей машины армянским военным и высшему руководству страны, отмечает ИА REGNUM.
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18.06.2018
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