Армения ведет переговоры с Россией по закупке истребители Су-30СМ



Многоцелевые истребители Су-30СМ. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Евгений Одиноков Многоцелевые истребители Су-30СМ. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Евгений Одиноков

ЦАМТО, 18 июня. Согласно источнику информационного агентства REGNUM в Минобороны Армении, Ереван ведет переговоры с российской стороной о приобретении некоторого количества истребителей Су-30СМ, причем переговоры находятся в достаточно продвинутой стадии.

Подписание контакта, при удачном стечении обстоятельств, может состояться в течение ближайших 1-2 лет.

По оценке ИА REGNUM, эта информация вполне соотносится со слухами об интересе к Су-30СМ, о чем сообщали армянские СМИ в 2016 году.

Примечательно, что премьер-министр Армении Никол Пашинян на днях опубликовал на своей странице в Facebook достаточно интересную фотографию – на ней он запечатлен в кабине многофункционального российского Су-30СМ, который, вероятно, прибыл на авиабазу "Эребуни" в составе группы истребителей как для проведения тренировочных полетов, так и для демонстрационные возможностей машины армянским военным и высшему руководству страны, отмечает ИА REGNUM.