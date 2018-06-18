Военные экологи ВВО отправились на остров Врангеля



Остров Врангеля. Россия.

Источник: http://expert17.ru Остров Врангеля. Россия.Источник: http://expert17.ru

ЦАМТО, 18 июня. Началась отправка сводного экологического подразделения Восточного военного округа на остров Врангеля для продолжения работ по очистке территории от металлического мусора.

Военнослужащие сводного экологического подразделения совершили перелет самолетом Ил-76 военно-транспортной авиации на аэродром "Угольные копи" (Анадырь), затем откуда вертолетами армейской авиации они были доставлены на остров Врангеля.

В текущем году впервые работы будут производиться в районе бухты "Сомнительная" и бывшего аэродрома "Звездный".

В ходе работ планируется собрать и вывезти судами сторонних организаций около 2,5 тыс. металлических бочек с различным мусором.

Помимо этого, для экологического подразделения округа запланирована прессовка около 300 тонн пустых металлических бочек, которые будут вывезены в 2019 году.

Кроме того, планируется провести рекультивацию около пяти гектаров земли, очищенной от различного металлического и иного мусора.

Для выполнения поставленных задач будут задействованы бульдозер, современные краны грузоподъемностью 25 и 40 т, ломовозы с краном манипулятором на базе автомобиля КАМАЗ, самосвалы, гусеничные транспортеры.

Также на остров Врангеля доставлены два новых пакетировочных пресса для прессования металла ПП-250, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.