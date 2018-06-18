Подразделения охраны и разведки РВСН будут учиться на тренажерах БПДМ "Тайфун-М"
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Противодиверсионная машина "Тайфун-М".
Источник: РИА Новости
ЦАМТО, 18 июня. В Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) поступает уникальный тренажер для обучения личного состава подразделений охраны и разведки.
В учебном корпусе, имитирующем полевую позицию, военнослужащие учатся устанавливать разведывательно-сигнализационные устройства, с помощью которых условные диверсанты будут обнаружены в любых метеоусловиях вне зависимости от времени суток.
Этот симулятор позволяет моделировать в виртуальном пространстве динамику перемещения агрегата в любых экстремальных условиях с учетом рельефа местности, различных дорожных покрытий, других препятствий.
Благодаря многофункциональности тренажер позволяет осуществлять подготовку всего экипажа БПДМ от механика-водителя до стрелка дистанционно управляемой платформы.
Тренажер позволяет контролировать в реальном времени действия обучаемых, фиксируя ошибки каждого из номеров расчета в автоматическом режиме. Телевизионная система наблюдения позволяет руководителю занятий контролировать действия всех членов экипажа.
Первый опытный образец тренажера, имитирующего боевую противодиверсионную машину "Тайфун-М" был поставлен в межвидовой региональный учебный центр в г.Остров (Псковская обл.), где планируется осуществлять подготовку младших военных специалистов, обслуживающих автоматизированные системы охраны.
Серийные образцы данных учебно-тренировочных средств поступают в перевооружаемые ракетные соединения, а также в вузы РВСН. До 2020 г. их число увеличится до 20 ед., сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
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18.06.2018
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