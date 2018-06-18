Подразделения охраны и разведки РВСН будут учиться на тренажерах БПДМ "Тайфун-М"



Противодиверсионная машина "Тайфун-М".

Источник: РИА Новости Противодиверсионная машина "Тайфун-М".Источник: РИА Новости

ЦАМТО, 18 июня. В Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) поступает уникальный тренажер для обучения личного состава подразделений охраны и разведки.

В учебном корпусе, имитирующем полевую позицию, военнослужащие учатся устанавливать разведывательно-сигнализационные устройства, с помощью которых условные диверсанты будут обнаружены в любых метеоусловиях вне зависимости от времени суток.

Этот симулятор позволяет моделировать в виртуальном пространстве динамику перемещения агрегата в любых экстремальных условиях с учетом рельефа местности, различных дорожных покрытий, других препятствий.

Благодаря многофункциональности тренажер позволяет осуществлять подготовку всего экипажа БПДМ от механика-водителя до стрелка дистанционно управляемой платформы.

Тренажер позволяет контролировать в реальном времени действия обучаемых, фиксируя ошибки каждого из номеров расчета в автоматическом режиме. Телевизионная система наблюдения позволяет руководителю занятий контролировать действия всех членов экипажа.

Первый опытный образец тренажера, имитирующего боевую противодиверсионную машину "Тайфун-М" был поставлен в межвидовой региональный учебный центр в г.Остров (Псковская обл.), где планируется осуществлять подготовку младших военных специалистов, обслуживающих автоматизированные системы охраны.

Серийные образцы данных учебно-тренировочных средств поступают в перевооружаемые ракетные соединения, а также в вузы РВСН. До 2020 г. их число увеличится до 20 ед., сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.