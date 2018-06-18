Военные связисты в Чечне приступили к освоению новой современной техники связи
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Комплекс учебно-тренировочных средств связи (КУТС) для подготовки военных связистов.
Источник: ОАО "Объединенная приборостроительная корпорация"
ЦАМТО, 18 июня. Военные связисты мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии, дислоцированной в Чеченской Республике, в целях организации и поддержания надежной и устойчивой связи между пунктами управления в полевых условиях приступили к отработке нормативов по развертыванию передвижных комплексов связи.
В ходе занятий военные связисты особое внимание уделяют освоению современных командно-штабных машин Р-149БМР (КШМ) на базе бронетранспортера БТР-80, поступивших в мотострелковые бригады по программе переоснащения войск Южного военного округа.
КШМ предназначена для обеспечения управления и связи командным, оперативным и инженерно-техническим составом в звене "бригада-батальон". Изделие оборудовано радиостанциями КВ и УКВ диапазонов, аппаратурой конфиденциальной связи и передачи данных.
Командно-штабная машина оснащена персональными компьютерами, которые, взаимодействуя с техническими средствами связи и навигации, позволяют оперативно отслеживать на электронных картах местности все изменения обстановки на поле боя, положение своих войск и противника, быстро производить оперативно-тактические расчеты, своевременно ставить (уточнять) задачи подразделениям и выполнять многие другие функции по управлению войсками.
Благодаря интегрированной на КШМ уникальной навигационной аппаратуре "Азимут" обеспечивается автоматическое определение координат своего местоположения в любой точке маршрута, сообщает пресс-служба Южного военного округа.
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18.06.2018
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