Военные связисты в Чечне приступили к освоению новой современной техники связи



Комплекс учебно-тренировочных средств связи (КУТС) для подготовки военных связистов.

Источник: ОАО "Объединенная приборостроительная корпорация" Комплекс учебно-тренировочных средств связи (КУТС) для подготовки военных связистов.Источник: ОАО "Объединенная приборостроительная корпорация"

ЦАМТО, 18 июня. Военные связисты мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии, дислоцированной в Чеченской Республике, в целях организации и поддержания надежной и устойчивой связи между пунктами управления в полевых условиях приступили к отработке нормативов по развертыванию передвижных комплексов связи.

В ходе занятий военные связисты особое внимание уделяют освоению современных командно-штабных машин Р-149БМР (КШМ) на базе бронетранспортера БТР-80, поступивших в мотострелковые бригады по программе переоснащения войск Южного военного округа.

КШМ предназначена для обеспечения управления и связи командным, оперативным и инженерно-техническим составом в звене "бригада-батальон". Изделие оборудовано радиостанциями КВ и УКВ диапазонов, аппаратурой конфиденциальной связи и передачи данных.

Командно-штабная машина оснащена персональными компьютерами, которые, взаимодействуя с техническими средствами связи и навигации, позволяют оперативно отслеживать на электронных картах местности все изменения обстановки на поле боя, положение своих войск и противника, быстро производить оперативно-тактические расчеты, своевременно ставить (уточнять) задачи подразделениям и выполнять многие другие функции по управлению войсками.

Благодаря интегрированной на КШМ уникальной навигационной аппаратуре "Азимут" обеспечивается автоматическое определение координат своего местоположения в любой точке маршрута, сообщает пресс-служба Южного военного округа.