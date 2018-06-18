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Воздушно-космические силы провели успешный пуск ракеты-носителя "Союз-2" с космодрома Плесецк

19.06.2018 ЦАМТО 619 0
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Ракета-носитель "Союз-2.1а" с разгонным блоком "Фрегат"
Ракета-носитель "Союз-2.1а" с разгонным блоком "Фрегат".
Источник: © Донат Сорокин/ТАСС

ЦАМТО, 18 июня. С Государственного испытательного космодрома Плесецк боевым расчетом Космических войск ВКС 17 июня в 00 ч. 46 мин. мск проведен успешный пуск ракеты космического назначения среднего класса "Союз-2.1Б" с российским навигационным космическим аппаратом "Глонасс-М".

Пуск проведен под общим руководством главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-полковника Сергея Суровикина.

Старт ракеты-носителя и выведение космического аппарата на расчетную орбиту прошли в штатном режиме. Через три минуты после старта ракета-носитель "Союз-2.1Б" была взята на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова.

В расчетное время космический аппарат "Глонасс-М" был выведен на целевую орбиту разгонным блоком "Фрегат" и принят на управление наземными средствами Космических войск ВКС. С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Бортовые системы космического аппарата "Глонасс-М" функционируют нормально.

Это третий пуск ракет космического назначения с космодрома Плесецк в 2018 году. С начала года с северного космодрома успешно проведены также пуски ракет-носителей легкого класса "Союз-2.1В" и "Рокот". Летные испытания космического ракетного комплекса "Союз-2" начались на космодроме Плесецк 8 ноября 2004 года. За прошедшие четырнадцать лет с северного космодрома проведено 33 пуска ракет-носителей "Союз-2" этапов модернизации 1а, 1б и 1в.

Выведенный на орбиту космический аппарат пополнит орбитальную группировку российской Глобальной навигационной спутниковой системы "Глонасс". В настоящее время в составе орбитальной группировки "Глонасс" 25 космических аппаратов, из которых один космический аппарат нового поколения "Глонасс-К" проходит летные испытания, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
18.06.2018
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Страны
Россия
Продукция
Глонасс-К
Глонасс-М
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Фрегат РБ
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Союз-2 РН

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