Водители соединений спецназа ЗВО приступили к изучению новой автомобильной техники



Армейская версия пикапа УАЗ-3163 «Патриот».

Источник: topwar.ru Армейская версия пикапа УАЗ-3163 «Патриот».Источник: topwar.ru

ЦАМТО, 18 июня. Водители соединений специального назначения Западного военного округа, дислоцированных в Псковской и Тамбовской областях, приступили к практическому выполнению упражнений курса вождения на автодромах своих воинских частей.

Занятия по вождению проходят на новейшей военной технике, поступившей в войска в конце 2017 и начале 2018 годов. На трассах автодромов военнослужащие управляют, помимо "Уралов" и "КамАЗов", "Тайфунами-К", "Тиграми" "Рысями" и боевыми пикапами УАЗ "Патриот".

Помимо упражнений, предусмотренных курсом вождения, военнослужащие соединений спецназа отрабатывают экстремальное маневрирование в условиях плотной городской застройки, эвакуацию поврежденной техники при огневом контакте с противником, действия водителя при выводе и эвакуации разведывательных органов и многие другие специфические задачи. Не менее половины практических вождений проходят ночью и в условиях ограниченной видимости.

На занятия привлечены более 700 военнослужащих и около 500 ед. автомобильной и специальной техники, сообщает пресс-служба Западного военного округа.