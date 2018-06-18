Количество военных кафедр в гражданских вузах увеличится до 93 - Минобороны РФ

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Москва. 18 июня. ИНТЕРФАКС-АВН - Ещё в шести федеральных высших учебных заведениях России скоро будут созданы военные кафедры, их общее количество по стране возрастёт до 93, сообщил статс-секретарь - замминистра обороны РФ Николай Панков.

"В сентябре 2018 года на заседании коллегии Минобороны будет рассматриваться вопрос о создании ещё шести военных кафедр. Таким образом, мы выйдем на 93 военные кафедры", - сказал Н.Панков журналистам.

Он уточнил, что военные кафедры планируется создать в Иркутском госуниверситете, Северо-Осетинском госуниверситете, Российской таможенной академии, Московском государственном юридическом университете, Санкт-Петербургской академии Следственного комитета и Юго-Западном госуниверситете.

Замминистра отметил, что в последние годы идёт последовательное наращивание объёма военной подготовки, увеличивается количество военных кафедр в гражданских вузах.

"Если в 2015 году их было 70, то в 2016 году уже 75, а в 2017 году - 87. Расширяется география военной подготовки студентов гражданских вузов", - отметил Н.Панков.

При этом он подчеркнул, что скоро на смену военным кафедрам в гражданских вузах придут военные учебные центры.