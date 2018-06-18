Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Вооруженные "Калибрами" корабли пополнят Средиземноморскую эскадру ВМФ РФ

19.06.2018 ТАСС 523 0
0
Понравилась новость?
 +1
Стрельба высокоточным оружием из ракетного комплекса "Калибр-НК"
Стрельба высокоточным оружием из ракетного комплекса "Калибр-НК".
Источник: © Дмитрий Рогулин/ТАСС

Ожидается, что к концу дня корабли приступят к выполнению поставленных задач

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Два малых ракетных корабля (МРК), которые несут на вооружении универсальные ракетные комплексы "Калибр-НК", пополнят постоянное соединение Военно-морского флота России в Средиземном море. Об этом сообщили в понедельник в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.

"Малые ракетные корабли Каспийской флотилии "Град Свияжск" и "Великий Устюг" совершают плановый переход из Севастополя в Средиземное море. В настоящее время экипажи кораблей завершили прохождение черноморских проливов Босфор и Дарданеллы", - сообщили в пресс-службе ЧФ.

Планируется, что к концу дня российские корабли войдут в состав сил постоянного соединения ВМФ РФ в дальней морской зоне "и приступят к выполнению поставленных задач", добавили в пресс-службе флота.

На сегодняшний день построено пять малых ракетных кораблей 21631 (шифр "Буян-М"), три из них находятся в Каспийской флотилии, два - на Балтийском флоте. Корабли данного проекта имеют увеличенное водоизмещение и оборудованы новейшим высокоточным ракетным оружием большой дальности - универсальным ракетным комплексом "Калибр-НК", предназначенным для поражения морских и береговых целей.
18.06.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
3М-54
Club-N
Град Свияжск
Проекты
21631 Буян-М
БФ
Калибр КР
КФ
ЧФ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.06 00:14
  • 7
Новая российская крылатая ракета еще страшнее, чем кажется из США
  • 20.06 00:00
  • 59
Великобритания в ответ на "агрессию России" испытала аналог "Панцирь-С1"
  • 19.06 23:27
  • 19
В США указали на "проблемы в Москве" из-за сирийского "Томагавка"
  • 19.06 23:18
  • 86
Дружить с "Булавой". Как новую российскую ракету научили летать
  • 19.06 22:03
  • 55
"Дороже танка": что не так с БМПТ "Терминатор"
  • 19.06 20:52
  • 57
Чем обусловлено геополитическое одиночество России
  • 19.06 19:06
  • 2
Невское ПКБ приступило к разработке нового БДК
  • 19.06 18:10
  • 15
Другой автомат. В чем ковровский А-545 превосходит ижевский АК-12
  • 19.06 18:00
  • 6
Когда российские БМП перестанут быть "братскими могилами пехоты"?
  • 19.06 17:35
  • 3
Появились первые изображения роботизированной БМПТ и штурмового танка
  • 19.06 16:17
  • 3
СМИ: Турция назвала требование США отказаться от С-400 шантажом
  • 19.06 15:12
  • 2
Это трактор: Украинские танкисты рассказали о Т-84 "Оплот"
  • 19.06 14:40
  • 14
Не дадим некачественной российской технике похоронить китайский народ!
  • 19.06 14:38
  • 19
Илон Маск показал "сделанный землянами" автомобиль на орбите
  • 19.06 14:23
  • 1
Китай съедает американский рынок дронов; Вооруженные силы США рискуют.
другие обсуждаемые темы