Минобороны создаст шесть новых военных кафедр в вузах



Призывники готовятся к прохождению службы. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Алексей Мальгавко Призывники готовятся к прохождению службы. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Минобороны России намерено создать еще шесть военных кафедр в вузах в 2018 году, таким образом их общее число достигнет 93, заявил статс-секретарь - заместитель министра обороны России Николай Панков.

В начале июня правительство России внесло в Государственную думу законопроект о замене военных кафедр в вузах военными учебными центрами, следует из распоряжения, размещенного на сайте правительства. В настоящее время в ряде вузов военная подготовка проводится в учебных военных центрах, на военных кафедрах, на факультетах военного обучения (готовятся офицеры запаса, сержанты, старшины и так далее).

"В сентябре 2018 года на заседании коллегии Минобороны будет рассматриваться вопрос о создании еще шести, говоря сегодняшним языком, военных кафедр, если к тому времени законопроект не будет принят. И таким образом мы выйдем на 93 военные кафедры", - сказал Панков журналистам.

В частности, предполагается создать военные кафедры в Иркутском государственном университете, Северо-Осетинском госуниверситете, Российской таможенной академии, Московском государственном юридическом университете, Санкт-Петербургской академии следственного комитета и Юго-Западном государственном университете.

По его словам, в последние годы идет последовательное наращивание объема военной подготовки, увеличивается количество военных кафедр в гражданских вузах: если в 2015 году их было 70, то в 2016 году уже 75, а в 2017 году - 87. При этом расширяется география военной подготовки студентов гражданских вузов.

Как рассказал Панков, сегодня военную подготовку в гражданских вузах проходят около 61 тысячи студентов, из них по подготовке кадровых офицеров - 10,5 тысячи, офицеров запаса - 34,2 тысячи, сержантов и солдат запаса - 16,5 тысячи.

В настоящее время в 87 вузах имеются структуры военной подготовки. В частности, 34 учебных военных центра проводят подготовку офицеров для последующей военной службы по контракту по 72 военно-учетным специальностям. Также 83 военных кафедры (факультета военного обучения) готовят офицеров запаса по 150 специальностям и солдат (сержантов) запаса по 90 специальностям.