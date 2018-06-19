Пуск крылатых ракет в Японском море попал на видео
|
|
Пуск крылатых ракет.
Источник: rg.ru
В завершающей части сбор-похода Приморской Тихоокеанского флота ударная группа ракетных катеров расстреляла крылатыми ракетами "Москит" плавучую мишень в Японском море. Наблюдение за стрельбой вилось с беспилотников "Орлан": средства объективного контроля подтвердили поражение цели - большого морского щита, изображавшего вражеский эсминец, - сообщили в Минобороны России.
В маневрах участвовали порядка 50 кораблей ТОФ: тральщики, катера, подводные лодки, вспомогательные суда. Каждый выполнял свою задачу: минно-тральные корабли провели отряд через минные поля, выставленные условным противником, подлодки обеспечивали противолодочные учения, ракетные катера и малые ракетные корабли отработали встречный бой.
На полигоне у мыса Клерка большие десантные корабли "Адмирал Невельской", "Николай Вилков" и "Пересвет" вместе с кораблями под прикрытием авиации высадили морскую пехоту на побережье. Затем БДК обстреляли невидимые береговые цели из систем залпового огня.
Главное преимущество сверхзвуковой крылатой ракеты "Москит" - ее крайне сложно перехватить. Сразу после старта и на подлете к цели ракета непредсказуемо маневрирует, что в сочетании со скоростью 2,5 Маха делает ее очень неудобной мишенью для систем ПВО. К цели девятиметровая ракета летит на высоте 7-20 метров над водой, корабельные радары ее попросту не замечают. 300-килограммовой боевой части достаточно для уничтожения крупного корабля.
Видео пусков опубликовал телеканал "Звезда".
Антон Валагин
|
18.06.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
08.09.2008 ЧФ проигрывает "натовским" кораблям. Мы продолжаем терять свои позиции в Черноморском бассейне
02.08.2017 Салют Андреевскому флагу
27.09.2016 5 самых смертоносных ВМС, сухопутных сил и ВВС на планете (The National Interest, США)
05.11.2013 Начальник Генштаба генерал армии Валерий Герасимов провел селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил
02.08.2013 Виктор Чирков: «Развитие ВМФ невозможно без взгляда в дальнюю перспективу»
16.07.2013 Главное — маневры
11.02.2013 Средиземноморские учения
17.01.2013 Россия спешит к дележу сирийского пирога ("Polosa", Израиль)