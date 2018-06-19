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Пуск крылатых ракет в Японском море попал на видео

19.06.2018 Российская газета 689 1
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Пуск крылатых ракет
Пуск крылатых ракет.
Источник: rg.ru

В завершающей части сбор-похода Приморской Тихоокеанского флота ударная группа ракетных катеров расстреляла крылатыми ракетами "Москит" плавучую мишень в Японском море. Наблюдение за стрельбой вилось с беспилотников "Орлан": средства объективного контроля подтвердили поражение цели - большого морского щита, изображавшего вражеский эсминец, - сообщили в Минобороны России.



В маневрах участвовали порядка 50 кораблей ТОФ: тральщики, катера, подводные лодки, вспомогательные суда. Каждый выполнял свою задачу: минно-тральные корабли провели отряд через минные поля, выставленные условным противником, подлодки обеспечивали противолодочные учения, ракетные катера и малые ракетные корабли отработали встречный бой.

На полигоне у мыса Клерка большие десантные корабли "Адмирал Невельской", "Николай Вилков" и "Пересвет" вместе с кораблями под прикрытием авиации высадили морскую пехоту на побережье. Затем БДК обстреляли невидимые береговые цели из систем залпового огня.

Главное преимущество сверхзвуковой крылатой ракеты "Москит" - ее крайне сложно перехватить. Сразу после старта и на подлете к цели ракета непредсказуемо маневрирует, что в сочетании со скоростью 2,5 Маха делает ее очень неудобной мишенью для систем ПВО. К цели девятиметровая ракета летит на высоте 7-20 метров над водой, корабельные радары ее попросту не замечают. 300-килограммовой боевой части достаточно для уничтожения крупного корабля.

Видео пусков опубликовал телеканал "Звезда".


Антон Валагин
18.06.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Япония
Продукция
Москит
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
1171 Тапир
БДК 775
БПЛА
Военные учения
ТОФ

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
snc
648
№1
19.06.2018 11:00
Жаль что не модернизируют Москит, хотя если уж о Х-22 вспомнили то может и до него дойдут.
+2
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