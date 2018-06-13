Сирия: тепловизоры помогут танкистам Асада ночью воевать как днем
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Фото: Отвага2004
Сирийские военные продолжают оборудовать свои машины тепловизионными прицелами. Такая техника все чаще встречается на Т-72, а также на различных модификациях более старых танков. Например, как на запечатленном на снимке Т-55МВ.
Применяемые ранее инфракрасные приборы были уязвимы к различным помехам, они очень часто выходили из строя. К тому же реальная их дальность работы составляла всего несколько сотен метров.
Фото: Отвага2004
Тепловизоры, наоборот, совсем не реагируют на яркие вспышки, другие засветки и "видят" на значительно большее расстояние. Например, сирийские "Вайперы", по появлявшимся в Сети данным, способны обнаруживать объекты типа "танк" на дистанции в 4 км, а определять тип - на 1,5-2 км.
Эти прицелы разработаны инженерами сирийского научно-исследовательского центра. При их производстве используются иностранные комплектующие.
На Т-55 новые прицелы устанавливают над стволами 100-мм пушек, поверх лазерных дальномеров, или на месте инфракрасного осветителя "Луна-2".
Дмитрий Лемешко
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13.06.2018
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