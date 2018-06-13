Китай удивил еще одним секретным гигантским двухфюзеляжным БПЛА

Фото: блог Юрия Лямина

Аэрокосмическая промышленность КНР продолжает активные работы в области создания беспилотных летательных аппаратов. Недавно в Сети опубликовали фото полета гигантского двухфюзеляжного БПЛА, разработанного и построенного Шэньянской авиастроительной корпорацией.

Фото: блог Юрия Лямина

Как отмечает военный эксперт Юрий Лямин, первые изображения этого беспилотника на земле появились еще в 2015 году. И до сих пор в Сети не было четких фотографий крылатой машины в полете.

Данный БПЛА, названный "Божественным орлом", считается секретной разработкой. Каких-либо конкретных технических характеристик о нем не обнародовано. Существуют только предположительные данные о его размерах. Они вычислены по спутниковым снимкам Google Earth. Так, размах крыла достигает примерно 40 метров, длина составляет где-то около 14 метров.

Фото: блог Юрия Лямина

Кроме того, на данный момент известно, что конкуренты из авиационно-промышленной компании "Чэнду" в настоящее время создают гигантский БПЛА аналогичного класса, получивший название "Парящий дракон".