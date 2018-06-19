Когда российские БМП перестанут быть "братскими могилами пехоты"?
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Защищенность российской легкой бронетехники, состоящей на вооружении, не соответствует современным реалиям. На самом деле, это стало ясно еще во время первого применения БМП-1 во время арабо-израильской войны 1973 года. Уже тогда некоторые советские военные специалисты предлагали заняться созданием тяжелых БМП на базе основных боевых танков.
vestnik-rm.ru
vestnik-rm.ru
vestnik-rm.ru
БМП-2М с училенной защитой пока можно увидеть только на выставках
После ввода наших войск в Афганистан стало понятно насколько "тонка кольчужка" у этих бронемашин. Конструкторы в то время быстро отреагировали. Так появилась БМП-2Д с дополнительным бронированием. Конечно, такое решение не решило всех проблем, но сотни солдатских жизней спасло. Правда, когда эти машины были возвращены в Союз, "лишнюю" броню, как решили тогда военноначальники, демонтировали.
В таком виде бронетехника встретила распад СССР и "горячие точки" уже на постсоветском пространстве. Самой страшной из них была первая чеченская война. Автор лично видел скопления уничтоженной бронетехники на площадках под Грозным и в районе станции Червленная. Эта была техника майкопской бригады и 81-го мотострелкового полка, именно тогда я впервые услышал от бойцов, которые выжили в январских боях, невеселую расшифровку аббревиатуры БМП - "братская могила пехоты".
В 1996 году в Таджикистане также довелось увидеть подбитые БМП. Конечно, их было гораздо меньше, чем в Чечне, но выводили их из строя также легко, как на Северном Кавказе.
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vestnik-rm.ru
vestnik-rm.ru
Модернизированная БМП-3М и сейчас может считаться одной из лучших в мире
Перед началом второй чеченской кампании Россия демонстрировала на международных выставках легкие бронемашины с комплексом активной защиты "Арена". Но и вторую войну наша пехота встретила на той же технике, что и в декабре 1994-го.
Все это время военная промышленность, конструкторы не сидели, сложа руки: предлагались все новые и новые разработки, но ничего не шло в армию.
И сейчас на выставках мы видим модернизированные БМП-2 и БМП-3 с дополнительной защитой, но когда еще все это появится в войсках, как и создаваемая прекрасная высокозащищенная БМП "Курганец-25"…
Вопрос по усилению защиты нашей техники давно перезрел, в этой сфере мы выглядим очень бледно в сравнении не только с последними западными разработками, но и с тем, что поступает на вооружение армии Китая.
Лев Романов
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13.06.2018
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Алексaндр
188
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№1
19.06.2018 14:33
Цитата, q
в этой сфере мы выглядим очень бледно в сравнении не только с последними западными разработками, но и с тем, что поступает на вооружение армии Китая.Последние наши выглядят лучше последних западных. Что там такого у Китая защищенного, кроме выставочных экземпляров? То же что и у нас, только хуже качеством, ибо китайские копии.
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Владислав
17049
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№2
19.06.2018 14:44
Когда людьми перестанете воевать. 95% автономные сети воздушных роботов способны выполнять. Остальное спецназ. Дистанционки годятся разве для активной обороны против слабого противника. Робототехническая система должнва быть самостоятельна как сама так и в рамках сети иначе она неэффективна. К соажеленижю судя по суперкомпьютерным работам всё под себя коррумпированная Москва подминает что приведёт к уничтожению остатков государственности Руси и тех кто э\то продвигает - политики не специалисты они после выхода в тираж уничтожаются (березовский, гайдар, немцов и т.д.).
Я не представляю себе спецгруппу в тылу противника на БМП любого типа т.к. теряется скрытность действий РД подразделений ГРУ и проч., единственной высокобоеспособной силы в РФ на людях которую трудно забить.
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просто экспл
4290
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№3
19.06.2018 14:52
Владислав - киборги идут .
они были киборги , они заполонили всю планету.
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DEMiURG
107
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№4
19.06.2018 15:05
Вся красота по 4-5 миллионов долларов за одну машину это для колониальных войн, где они помогаю белому человеку нести свое бремя. Даже США не потянет безъядерную войну с нищей Россией. И дело не только в цене, дело в сроках и возможностях изготовления юнита и подготовки для него экипажа. В Т-62 или Паттон экипаж можно подготовить за полгода-год, и он будет вполне сносно воевать. В Леклерк или Армату экипаж нужно готовить несколько лет, иначе Армата будет по эффективности равна Т-62.
Солдат нужно беречь, квалифицированный боец "вещь" дорогостоящая. Если страны удваивающие свое население за тридцать лет могут себе позволить воевать на БМП-1, мы просто вынуждены переходить к более защищенным машинам.
Логично что массово Т-15 мы производить не сможем. Но нам достался подарок от более развитой цивилизации, десятки тысяч корпусов танков. На их основе можно начать выпуск относительно недорогих ТБМП, которыми Россия даже в нынешнем финансовом положении может укомплектовать хотя бы контрактные части.
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Tornado
337
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№5
19.06.2018 15:41
Цитата, DEMiURG сообщ. №4
Но нам достался подарок от более развитой цивилизации, десятки тысяч корпусов танков.
Это что же за развитая цивилизация? Та которая не могла обеспечитиь свое население продуктами?
Это та самая цивилизация в которой спец магазины для партийной верхушки не шли ни в какое сравнения с магазинами для простого люда в меннее развитой цивилизации?
Как Ельцин впервые в жизни в американский супермаркет сходил
Когда уже возвращались в аэропорт, черт нас дернул заглянуть в типичный американский супермаркет. Из-за большой занятости нам не пришлось раньше побывать ни в одном из них. Назывался он "Рандоллс супермаркет". Из нашей группы только я и Борис Николаевич никогда не бывали в такого рода торговых заведениях. Причем это был не столичный и тем более не нью-йоркский магазин и, по нашим понятиям, самый "обыкновенный" провинциальный.
По словам журналиста Хьюстон Кроникл, Ельцин был в восхищении от магазина и все время разводил руками от удивления. В конце он заявил, что даже у членов Политбюро нет такого изобилия. Даже у Горбачева нет - сказал Ельцин.
ев Суханов, который сопровождал Ельцина во время того визита, описывает его эмоции от посещения супермаркета так:
Уже в самолете Борис Николаевич надолго отрешился. Он сидел, зажав голову ладонями, и на лице его явственно проглядывала борьба чувств. Не зря ведь говорят, что некоторые слабонервные люди после возвращения из цивилизованной заграницы впадают в глубокую депрессию. Ибо происходит неразрешимый психологический конфликт между тем, как чело-век жил всю свою жизнь, и тем, как бы он мог жить, если бы родился на других широтах. Когда Ельцин немного пришел в себя, он дал волю чувствам: "До чего довели наш бедный народ, - сокрушался он. - Всю жизнь рассказывали сказки, всю жизнь чего-то изобретали. А ведь в мире все уже изобретено, так нет же - не для людей, видно, это..."
В овощной секции нас буквально потрясло качество товаров. Редиска размером с крупный картофель освещена ярким светом, на нее из маленьких "душиков" рассеивается вода. Реди-ска буквально играет, а рядом - лук, чеснок, баклажаны, цветная капуста, помидоры, огурцы. Вам захотелось копченого угря - пожалуйста... А миноги не желаете? Или ваша печень привыкла к осетрине и устрицам? Ананасы, бананы...
И секции кондитерских изделий можно стоять часами: это, наверное, по зрелищности превосходит Голливуд. На подставке ожидал заказчика громадный торт, представляющий собой хоккейную арену. Фигурки игроков сделаны из шоколада. Настоящее произведение искусства, а главное - доступное, вполне доступное.
В общем, это гипертоническая тема. Для нас с Борисом Николаевичем посещение супермаркета стало настоящим потрясением. Моя жена сегодня (сентябрь 1991 года) в семь утра пошла в магазин, чтобы купить молоко, но очереди, всюду очереди, за сахаром надо простоять два дня. И это у нас - в Москве, во второй половине XX века, 73 года спустя после Великой революции и как раз в то время, когда, по расчету Хрущева, все мы должны уже жить при коммунизме. А может быть, то, что мы построили у себя в стране, - это и есть истинный коммунизм?
https://samsebeskazal.livejournal.com/348049.html
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Враг
8490
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№6
19.06.2018 18:00
Tornado
Цитата, Tornado сообщ. №5
По словам журналиста Хьюстон Кроникл, Ельцин был в восхищении от магазина и все время разводил руками от удивления. В конце он заявил, что даже у членов Политбюро нет такого изобилия. Даже у Горбачева нет - сказал Ельцин.Тогда он не знал, какое говнище продают в супермаркетах. Безвкусные помидоры и прочие овощи, фрукты, ягоды, зато хорошо и долго хранящиеся, перевозимые. Впрочем это же касается и прочих продуктов. Какие вкусные были мясные изделия, колбасы в СССР и какое всё стало в России. Раньше ведь аромат стоят от колбасы на всю комнату, а сейчас... Тьфу.
Да, изобилия не было, был дефицит, но сделанное по советским ГОСТам не идёт ни в какое сравнение по вкусовым качествам и безвредности, полезности с нынешними поделиями.
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