Руководитель авиации Дании о принятии F-35 и отношениях с Россией



Истребитель F-16D.

Источник: https://www.defensenews.com/ Истребитель F-16D.Источник: https://www.defensenews.com/

Правительство Дании заявило о намерении приобрести 27 истребителей F-35A в июне 2016 года. Эти самолёты должны были стать основой датских ВВС на долгие годы. Но стремление приобрести реактивные самолеты при относительно небольшой армии, принимающей участие в операциях по всему миру, стало головной болью для стратегов Копенгагена.

Генерал-майор Андерс Рекс, начальник авиационного штаба Дании, отвечает за планирование перехода ВС на новые истребители. Во время недавнего визита в Копенгаген Рекс объяснил Defense News, как будет происходить переход, и рассказал о взаимодействии Дании с Россией в последние годы.

Поскольку Дания ставит на вооружение F-35 и выводит F-16, у правительства есть план трехлетнего переходного периода, в течение которого F-35 не будет участвовать в зарубежных операциях. О чем там думают? Повлияет ли это на ваши возможности участия в учениях?

Политическое решение заключается в том, чтобы участвовать в международных учениях только через 3 года и подвести эксплуатацию под эти реалии. Не существует обязательств по нашему участию в учениях или чём-то ещё. Я уверен, что это станет частью нашей тактики. В течение этих трех лет мы проведем ряд международных учений. Мы все хотим быть продуктивными и эффективными, и внести свой вклад, но я полагаю, всем ясно, что не получиться сделать всё сразу. Вы не можете пересесть с одного самолета на другой в одно мгновение.

Поэтому я думаю - это хорошая долгосрочная перспектива, и тогда потенциально мы сможем сделать больше до этого и многое после этого. Мы просто скажем про это время: «Пожалуйста, помогите нам», верно? Поэтому я думаю, что это хорошо - честно, это хорошее утверждение, и это короткий срок. Три года немного. Думаю, время будет работать на нас.

Какие годы Вы рассматриваете?

Сейчас это с 2022 по 2024 года. Всё может измениться через несколько месяцев, это связано c возможными задержками, поскольку мы изменили место базирования [F-35]. Вопрос не в базе, на которой мы будем размещать наши самолеты, а в средствах. Когда мы приехали на действующую базу и увидели, сколько там необходимо перестраивать, мы стали рассматривать вариант строительства нового комплекса. Поэтому мы подозреваем, что это приведет к шестимесячной задержке.

Вы только что подписали меморандум о взаимопонимании с Нидерландами и Норвегией по вопросам обучения на F-35. Шел ли разговор о распространении соглашения на другие страны и какие у Вас ожидания от этого соглашения?

Это ширма, под которой мы можем управлять нашим сотрудничеством. Мы, в рамках объединенных европейских ВВС (EPAF [1]), покупаем многонациональный истребитель с 77 - 78 годов, мы получили 40-летний опыт объединения усилий и совместной работы. Так что, для нас это отличное прикрытие, под которым мы сами определяем направления совместной работы.

Кроме того, у нас есть соглашение или Меморандум о взаимопонимании. Главная причина в том, что сейчас только три североевропейские страны - Нидерланды, Норвегия и Дания, - присоединились к программе покупки F-35. Если вы посмотрите на историю F-16, насколько я помню, Португалия вошла в объединение позже. [Португалия вступила в объединенные европейские ВВС в июле 1994 года.] Поэтому я считаю, что есть определенное старшинство.

Наша цель – не держать никого любой ценой. Наша цель – получить максимальную отдачу от F-35, используя возможности и компетенции наших стран.

Учитывая, что в Калининграде действует концепция сдерживания противника ограничением и воспрещением доступа и манёвра, есть ли какое то свойство F-35, которое привлекает Вас больше всего или является наиболее важным для Дании?

Я думаю, что для Дании и для эксплуатационных преимуществ мы получим от F-35 или модернизацию наших фрегатов по защите районов… Возможно, мне слишком рано говорить что-либо обо всем Балтийском регионе, поэтому я, видимо на этом и остановлюсь.

У Вашей службы существует потенциальная проблема – стареющие пилоты и специалисты по обслуживанию. Вы ожидаете, что средний возраст пилота составит 45 лет, когда F-35 взлетит и будет эксплуатироваться. Как вы планируете этого добиться?

Мы будем стараться решать проблему демографии в меру наших возможностей и в пределах имеющихся ресурсов. Это тяжёлая работа, потому что нужен набор, нужна подготовка - и особенно пилотов. Готовить пилотов F-35 из молодых, неопытных пилотов на нереактивных самолётах намного дороже, чем подготавливать опытных на скоростных реактивных самолётах. Поэтому мы прилагаем огромные усилия, чтобы создать лучшее из ресурсов, которые у нас имеются и заставить ресурсы работать в наших интересах.

Это не связано с дефицитом опытных пилотов. В пилотах не бывает недостатка. Не то, чтобы я знал точное соотношение или еще что-то, но я бы сказал, что около половины моих пилотов имеют более 2000 часов налета на F-16. Это невероятно, но им еще многое предстоит узнать для полетов на F-35. Поэтому, в наших интересах, провести такую переподготовку. То же самое и для обслуживающего персонала. Много, скажем, опытных техников - они работали по 20, 30 и 40 лет на обслуживании реактивных самолетов. Они много знают о культуре обслуживания, знают о безопасности полетов, технических проблемах. И я думаю, что мы получим много преимуществ, если они будут участвовать в подготовке молодых ребят некоторым знаниями обслуживания реактивных самолетов.

Существует ли возможность придержать снятие с вооружения F-16 и сохранить их на случай чрезвычайной ситуации?

Я чувствую себя спокойно, имея принятый план, который можно адаптировать в случае необходимости. Это не точная наука. Это не то, как если бы F-16 улетел – когда вы говорите, что длительность эксплуатации F-16 составляет X часов, это не значит, что двигатель отключится. Крылья, не перестанут поднимать самолет, когда будет достигнут X плюс один час эксплуатации. Поэтому я думаю, что у нас большое пространство для манёвра. Я по-прежнему уверен, что у нас будет успешный переход от F-16 к F-35 во всех силах обороны, начиная с министра обороны и до министерства, начальника обороны и ВВС, безусловно. Мы все работаем на решение одной задачи. Мы также получаем большую поддержку от ВМС и армии. Полагаю, мы находимся в хорошей позиции.

Учения НАТО BALTOPS [2] продолжаются. Наблюдаете ли Вы повышенную агрессию со стороны России?

Я думаю, есть две ситуации, при которых мы наблюдаем повышенную активность - когда проводят учения русские или проводим учения мы. В целом, они ведут наблюдение на профессиональном уровне. Это мой взгляд на то, что происходит.

На BALTOPS в частности, или вообще?

Вообще. Они профессионалы. Всегда присутствует субъективный взгляд, но в целом, я думаю, то, что мы наблюдаем - я полагаю, ожидаемо.

Автор: Аарон Мехта

Перевод: ВПК.name

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