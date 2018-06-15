Почему российский Су-35 для Китая оказался дороже американского F-35



Су-35.

Источник: rg.ru Су-35.Источник: rg.ru

На экономическом форуме в Санкт-Петербурге были официально озвучены детали контракта на поставку в Китай истребителей Су-35. За 2,5 миллиарда долларов Поднебесная получит 24 самолета. В пересчете стоимость одного истребителя превышает $104 млн - на 10 миллионов больше, чем стоит американский F-35, получивший титул самого дорогого истребителя в мире. За что же готов переплачивать Китай?

Строго говоря, сравнивать цены Су-35 и F-35 не своем корректно. В стоимость российского самолета входит оружие, запчасти, наземное оборудование и обучение персонала. Американец в базовой комплектации продается "голым". Но главное не это - самым привлекательным для ВВС Китая является не сам российский истребитель, а его двигатели с управляемым вектором тяги, пишет китайское издание "Феникс".

Эти двигатели и систему управления ими, включая программное обеспечение, конструкторы Поднебесной мечтали заполучить давно. Собственные технологии отклоняемого вектора тяги в Китае развиты плохо. Но после того, как Су-35 поступили на вооружение Народно-освободительной армии КНР, произошли две интересные вещи. Во-первых, на китайский прототип истребителя пятого поколения J-20 установили новые двигатели - ранее его приводили в движение копии советского АЛ-31Ф с Су-27.

"Для нормальной работы J-20 мощности китайского мотора 10В недостаточно, а до собственного турбореактивного двигателя "тип 15" еще далеко. При этом тяга силовых установок Су-35 намного больше, чем у американских F-22. Использование российских двигателей не только увеличит боевые возможности китайских самолетов, но и приблизит их сверхзвуковые характеристики к F-22 и F-35", - пишет издание.

Во-вторых, на строевых китайских истребителях J-10B началось тестирование поворотных сопел. Если в ближайшем будущем в Китае появится комбинированный авиадвигатель, оснащенный управляемым вектором тяги якобы собственной разработки - это не станет неожиданностью, резюмирует "Феникс". Дорогая цена, которую КНР заплатила за российские истребители, вызвана их двигателями и заложенными в них технологиями, развивать которые самостоятельно Китай будет слишком долго.

Антон Валагин