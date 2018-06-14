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Видео: Турецкая подлодка торпедировала танкер в Черном море

15.06.2018 Российская газета 1325 0
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Yildiray
Учения турецкой подводной лодки Yildiray в Черном море.
Источник: rg.ru

ВМС Турции опубликовали видео с учений подводной лодки Yildiray в Черном море. 11 июня во время боевых стрельб субмарина телеуправляемой торпедой утопила списанный танкер.



Погибшее судно принадлежало турецкому флоту. Подлодка погрузилась и с небольшой глубины выпустила по цели 533-миллиметровую торпеду, управляемую по кабелю. Та попала танкеру в среднюю часть, перед надстройкой. От взрыва судно разломилосьт пополам и в через несколько минут затонуло.

Yildiray относится к дизель-электрическим субмаринам "тип 209" немецкой постройки, стоящим на вооружении флотов 14 стран. Полное водоизмещение корабля 1586 тонн, длина 61 метр, подводная скорость 22,5 узла, экипаж 30 человек. Субмарина вооружена восемью торпедными аппаратами калибра 533 мм.


Антон Валагин
14.06.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Турция
Проекты
209 тип
Военные учения

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